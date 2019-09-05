Рост экономики влияет на долги: эксперт объяснил, сколько заплатит Украина

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Новоизбранное украинское правительство под руководством Алексея Гончарука планирует добиться роста ВВП на 40% в течение пяти лет. На такие заявления премьера уже отреагировали финанасовые рынки.

Так, планы Кабмина спровоцировали рост котировок ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации госдолга в 2015 году. Котировки ВВП-варрантов повысились на 4,6% и достигли исторического максимума - 92,43% номинала. Однако такая тенденция делает госдолг все более дорогим для Украины. Об этом сообщил руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

"Если правительство серьезно видит перспективы такого роста, то ему нужно как можно быстрее идти в гости к иностранным инвесторам, которые держат наши ВВП-варранты и предлагать обмен на другие ценные бумаги (например, еврооблигации с фиксированной ставкой купона и длинным сроком погашения)", – написал Паращий на своей странице в Facebook.

Эксперт подсчитал, что если правительство выполнит план по росту экономики, то только в 2022-2026 Украина будет вынуждена заплатить около 9 млрд долларов держателям варрантов, которые были выпущены на сумму 3,24 млрд долларов (именно столько долгов государства и Киева было "списано" в 2015 году).

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"3 сентября варранты торговались только по 88% от номинала, то есть теоретически, их можно было бы выкупить за 2,85 млрд долларов, — и тогда не иметь проблем с вероятной уплатой 9 млрд долларов только в следующие семь лет. А чем ближе будут перспективы украинского экономического чуда (при условии, если оно будет), тем дороже нам такой выкуп обойдется", – предупредил Паращий.

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Он добавил, что если Украина поменяет инвесторам варранты на другие ценные бумаги в сумме меньшей, чем 4,17 млрд долларов (или 129% от номинала варрантов), - то долговую операцию можно будет считать успешной.

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"Но если инвесторы поверят в экономическое чудо от нового правительства, то они не согласятся обменять варранты дешевле, чем на 6-7 млрд долларов (а это уже более 185% от номинала варрантов). Поэтому бежать к инвесторам надо быстро. Пока не поверили и не задрали цены", – считает аналитик.

Напомним ,3 сентября Министерство финансов Украины также совершило крупнейший в 2019 году платеж по государственному долгу. Были погашены евробонды на 661 млн долларов, а также начисленные по ним проценты – 444 млн долларов.

Эти еврооблигации Украина выпустила в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году. Соглашение предусматривало списание 3 млрд долларов долга и отсрочку платежей еще на 8,5 млрд долларов до 2019 года. Ставка по всем облигациям была зафиксирована на уровне 7,75% годовых.

При этом вместо списанных бондов Украины выпустила ВВП–варранты. х держатели претендуют на часть прироста реального ВВП с учетом инфляции, если он превысит показатель в 3% в 2019-2038 годах. С учетом ожиданий резкого роста экономики в команде нового президента Владимира Зеленского уже звучали заявления о необходимости досрочного выкупа ВВП-варрантов.

Как известно, власти Украины не раз признавали, что ключевым макроэкономическим и фискальным риском для страны остаются пиковые платежи по внешнему долгу. Одни из самых серьезных выплат она переживает в текущем 2019 году. Чтобы справиться со старыми долгами и избежать дефолта, государство вынуждено брать новые кредиты – уже по более низким ставкам. Такой подход позволит сократить долг в будущем.

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