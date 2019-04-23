Какие ожидания украинских банков по кредитам: появились итоги опроса

Результаты опроса опубликовал Национальный банк

Фото: пресс-центр НБУ

Украинские банки ждут роста кредитования населения и бизнеса как во втором квартале, так и в следующие 12 месяцев.

Об этом написала пресс-служба Национального банка Украины на странице в Facebook со ссылкой на итоги опроса банков об условиях кредитования.

Финучреждения констатировали рост спроса на кредиты бизнесу и населению в первом квартале 2019 года.

"В следующие 12 месяцев банки ожидают прирост депозитов и портфеля корпоративных кредитов, в апреле-июне банки прогнозируют рост спроса на кредиты населению и малому бизнесу", – сказано в сообщении.

Напомним, прибыль банковской системы по итогам 2018 года достигла исторического максимума – 21,7 млрд грн. В НБУ также объяснили, что прибыльности банков способствовали следующие факторы: активизация кредитования более чем на 30%, снижение процентных ставок по вкладам граждан в течение большей части года, значительное уменьшение объемов формирования резервов.

В январе-марте 2019 года украинские банки увеличили чистую прибыль до 13,2 млрд грн (+51,7%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда она составляла 8,7 млрд грн.

При этом в марте 2019 года украинцы приобрели у финансовых учреждений рекордную сумму иностранной валюты – 1,14 млрд долларов в эквиваленте.

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