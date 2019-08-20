Китай резко сократил импорт золота: что будет с ценами на металл

Инвестиции в "тихую гавань" могут подорожать, но не из-за Китая, говорят специалисты

Фото: REUTERS/Ilya Naymushin

Крупнейший покупатель золота в мире – Китай – существенно сократил импорт металла. Это произошло на фоне торговой войны с Америкой. Таким образом Пекин хочет удержать отток доллара из страны, которым и оплачивается импорт металла, а также укрепить национальную валюту – юань.

Способны ли действия Китая повлиять на стоимость этого инвестиционного инструмента, сайт "Сегодня" расспросил экспертов.

На Китай приходится порядка 20% потребления золота, говорят специалисты, однако падение спроса со стороны Поднебесной не способно снизить цены на драгметалл, считает аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

"В данный момент промышленность потребляет порядка 20% от общего объема добычи золота. В связи с этим, даже если будет формировать рост импорта золота, он может быть выкуплен в случае недостачи или снижения запасов у банков любой страны мира. При этом, в промышленности он используется в небольших количествах, из-за чего его недостаток будет крайне легко компенсировать в течение недели за счет легкой логистики", – объяснил он.

А финансовый аналитик Алексей Кущ убежден: золото может вырасти в цене по другой причине.

"Сейчас турбулентные события на финансовом рынке – все говорят о возможной реинкарнации мирового финансового кризиса… [В связи с этим] все хотят найти какие-то консервативные инструменты, чтобы можно было сохранить свои деньги. Всегда такими инструментами были долларовые инструменты и золото. Сейчас в Америке заговорили о движении в сторону отрицательных или нулевых процентных ставок. Соответственно, привлекательность американских финансовых инструментов может резко сократиться. Поэтому золото остается единственной тихой гаванью", – говорит Кущ.

Он также напомнил, что у современных инвесторов по сути нет альтернативы золоту: так, немецкие облигации котируются с отрицательной доходностью, американские – только 1,7%.

"Сейчас у инвесторов так: либо консервативные инструменты и минимальная доходность, либо рискованные инструменты", – резюмировал аналитик.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что центральные банки мира побили 6-летний рекорд по закупкам золота за первый квартал 2019 года. Лидером по скупке золота стал Центробанк РФ.

О том, как в Бразилии "по-голливудски" украли сотни центнеров золота, смотрите видео новостей "Сегодня":

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