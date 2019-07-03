Когда исчезнут из обращения купюры в 1 и 2 гривни: назван срок

Нацбанк прекратил выпуск этих банкнот в 2018 году

Фото: пресс-центр НБУ

Банкноты в 1 и 2 гривни за счет прекращения их выпуска и постепенного изъятия из оборота изношенных экземпляров исчезнут из обращения в Украине в течение двух-трех лет.

Об этом заявил директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины (НБУ) Виктор Зайвенко в интервью УНИАН.

"Мы фактически проводим мягкую денежную реформу. Эти банкноты продолжают находиться в обращении, но придет время, когда они исчезнут естественным путем. Мы рассчитываем, что это произойдет в течение двух-трех лет", – сказал он.

Зайвенко добавил, что НБУ прекратил выпуск этих банкнот в 2018 году и постепенно изымает изношенные купюры, но пока в обороте остается около половины выпущенных банкнот.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что с 25 октября НБУ вводит в обращение новую банкноту номиналом 1000 гривен.

А с 1 октября регулятор начнет выводить из обращения мелкие монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек, а также прекратит выпуск монет номиналом 25 копеек.

Ранее мы рассказывали, как заработать тысячи гривен на монетах:

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