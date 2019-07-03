Сделать стартовой
26,18
29,58
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Когда исчезнут из обращения купюры в 1 и 2 гривни: назван срок

3 июля, 06:06

Нацбанк прекратил выпуск этих банкнот в 2018 году

Фото: пресс-центр НБУ

Банкноты в 1 и 2 гривни за счет прекращения их выпуска и постепенного изъятия из оборота изношенных экземпляров исчезнут из обращения в Украине в течение двух-трех лет.

Об этом заявил директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины (НБУ) Виктор Зайвенко в интервью УНИАН.

"Мы фактически проводим мягкую денежную реформу. Эти банкноты продолжают находиться в обращении, но придет время, когда они исчезнут естественным путем. Мы рассчитываем, что это произойдет в течение двух-трех лет", – сказал он.

Зайвенко добавил, что НБУ прекратил выпуск этих банкнот в 2018 году и постепенно изымает изношенные купюры, но пока в обороте остается около половины выпущенных банкнот.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что с 25 октября НБУ вводит в обращение новую банкноту номиналом 1000 гривен.

А с 1 октября регулятор начнет выводить из обращения мелкие монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек, а также прекратит выпуск монет номиналом 25 копеек.

Ранее мы рассказывали, как заработать тысячи гривен на монетах: 


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег деньги, НБУ, банкноты, купюры

Вы сейчас просматриваете новость " Когда исчезнут из обращения купюры в 1 и 2 гривни: назван срок". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поддельные гривни: какие купюры популярны у фальшивомонетчиков

Вчера, 20:05

В НБУ сообщили, что число поддельных гривневых банкнот незначительное

Новые деньги, ставки по ипотеке, цены: что изменилось за неделю

28 июня, 10:52

Эксперт рассказал, какие профессии могут исчезнуть через 10 лет

Рост цен, девальвация и "печатный станок": Нацбанк развеял мифы о банкноте 1000 гривен

26 июня, 13:55

Введение такого номинала вызвано рядом экономических факторов, заверили в НБУ

Банкноту в 1000 гривен нужно было вводить раньше – эксперт

26 июня, 10:25

Экономист сравнил номинальный ряд гривни и евровалюты

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Ахметов поделился мнением о возвращении Коломойского в Украину

В Украине резко подорожают вода, продукты и метро

"Ты был лучиком света": Хэмилтон скорбит по умершему мальчику

ПФУ утвердил важный показатель для расчета пенсий

Скоро у России отберут главное золото Сочи-2014

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": чьи жены победили по красоте

Тарасова почтила память Дениса Тена в его день рождения

У Зеленского рассматривают восстановление отношений с Газпромом

Найден человек, испортивший Пугачевой звук на Юбилее

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

1 июля, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

1 июля, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

1 июля, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

ТОП лучших пляжей Украины: где можно искупаться без опасений и с комфортом

30 июня, 07:00

Сразу 16 украинских пляжей отметили "Голубым флагом": на Киевщине, у Черного моря и в Днепре

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Как убрать мешки под глазами и отеки век
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь