Когда украинцы почувствуют пользу от новых валютных правил: эксперт объяснил
Украинские и иностранные банки равны перед новым законом, считает специалист
Украинцы смогут ощутить практическую пользу от валютной либерализации, в частности купить доллары онлайн, когда банки установят или обновят необходимое программное обеспечение. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.
"Все зависит от того, как быстро банки подстроятся под услугу онлайн-покупки валюты – для этого нужно соответствующее программное обеспечение", – сказал Фурса.
Эксперт отметил, что некоторые банки уже готовы предоставить соответствующую услугу. Отдельно он подчеркнул, что банки с иностранным капиталом не имеют в этом отношении никакого преимущества над украинскими. К слову, ранее аналитик ГК Forex Сlub Андрей Шевчишин прогнозировал, что даже в перспективе не все банки разрешат покупать доллары онлайн.
Сам закон о валюте, по мнению Фурсы, "прорывной" - по сравнению с действовавшим до этого валютным декретом 93-го года. В том, что валютная либерализация для граждан окажет давление на гривню и подтолкнет регулятора к регресивним мероприятиям, эксперт сомневается. По его словам, НБУ вряд ли пойдет на сворачивание валютной свободы для граждан, а исключением может стать только экономический кризис.
Напомним, сегодня, 7 февраля, вступил в силу Закон "О валюте и валютных операциях". Закон был принят еще в июне 2018 года, но его вступление в силу отложили до 7 февраля 2019 года, поскольку он требовал подготовки большого количества подзаконных актов Кабмином и Национальным банком Украины.
Одно из важных нововведений — продажа и покупка валюты онлайн с зачислением ее на карточку клиента. Подробнее о новых валютных правилах в Украине читайте на сайте "Сегодня" в материале "Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев". Также узнавайте о новшествах из видео:
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