Колебания продолжатся: эксперт спрогнозировал курс доллара

Доллар, который не меняется в цене в официальных курсах НБУ, 31 июля на межбанковском валютном рынке Украины снизился в продаже до 27,75 гривен. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"В последний день месяца участники рынка не спешат входить в торги. После укрепления гривни в среду и очередного отката в четверг, покупатели и продавцы заняли выжидательную позицию. Новостной фон относительно нейтральный, однако негативом остаются высокие уровни заражения COVID-19", – объяснил эксперт.

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Среди факторов способствующих стабилизации курса он выделил отмеченное резкое снижение продаж ОВГЗ нерезидентами.

"Однако на рынок продолжает давить ликвидность, полученная от погашения гривневых облигаций, а также придерживание валюты со стороны экспортеров. На следующей неделе запланированы выплаты по облигациям 16 млрд грн и 140 млн долларов, что также является фактором давления на рынок", – добавил аналитик.

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По словам Шевчишина, участники рынка ждут новостей от НБУ по кадровым решениям, что также влияет на настроения рынка.

"Вероятно, в ближайшее время курс гривни продолжит демонстрировать колебания и будет двигаться в диапазоне 27,7-27,9 гривни за доллар", – спрогнозировал специалист.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, выгодно ли сейчас покупать гособлигации. А о том, что планирует делать новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, узнавайте из видео:

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