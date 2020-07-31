Коронавирус продолжает "атаковать" Украину: более 1000 зараженных за сутки

С начала эпидемии от COVID-19 скончались 1693 наших граждан

Коронавирусная инфекция не убавляет темпы распространения в Украине. За прошедшие сутки, 30 июля, COVID-19 диагностировали у 1090 наших граждан.

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По данным СНБО, всего коронавирус подтвердили у 69 884 украинцев. Болезнь унесла жизни 1693 инфицированных (20 за последние сутки). А 38 752 зараженным удалось вылечиться (598 за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что из-за того, что Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения по глобальному доступу к вакцине против коронавируса, она должна получить дозы для 20% населения страны.

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Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов рассказывал, что в настоящий момент в Украине проходят клинические испытания нескольких препаратов для лечения COVID-19. По словам главы МОЗ, эти лекарства используются в Украине для лечения других заболеваний, и в том числе, по мнению специалистов, они могут быть полезны в лечении COVID-19.

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