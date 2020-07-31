Українська
$ 27,69
32,55
  1. Последние новости Украины

Коронавирус продолжает "атаковать" Украину: более 1000 зараженных за сутки

31 июля, 08:41

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

С начала эпидемии от COVID-19 скончались 1693 наших граждан

Коронавирусная инфекция не убавляет темпы распространения в Украине. За прошедшие сутки, 30 июля, COVID-19 диагностировали у 1090 наших граждан.

Реклама

По данным СНБО, всего коронавирус подтвердили у 69 884 украинцев. Болезнь унесла жизни 1693 инфицированных (20 за последние сутки). А 38 752 зараженным удалось вылечиться (598 за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что из-за того, что Украина участвует в программе Всемирной организации здравоохранения по глобальному доступу к вакцине против коронавируса, она должна получить дозы для 20% населения страны.

В тренде
Десантники в Чугуеве высадились из вертолета в воду прямо среди отдыхающих

Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов рассказывал, что в настоящий момент в Украине проходят клинические испытания нескольких препаратов для лечения COVID-19. По словам главы МОЗ, эти лекарства используются в Украине для лечения других заболеваний, и в том числе, по мнению специалистов, они могут быть полезны в лечении COVID-19.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия больные Украина заражение данные коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки
В Украине новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом за суткиУкраина
Пляжи курортной Кирилловки после непогоды
Пляжи курортной Кирилловки после непогоды "штурмуют" отдыхающие: фотоЗапорожье
В Украине появился свой препарат против коронавируса: что показали испытания
В Украине появился свой препарат против коронавируса: что показали испытанияУкраина
Кравчук прокомментировал возможность войти в переговоры по Донбассу
Кравчук прокомментировал возможность войти в переговоры по ДонбассуПолитика
В Тернопольской области мужчина в третий раз заразился коронавирусом: что случилось
В Тернопольской области мужчина в третий раз заразился коронавирусом: что случилосьЗапад
В России хотят ввести новые санкции против Украины: о чем гласит законопроект
В России хотят ввести новые санкции против Украины: о чем гласит законопроектЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять