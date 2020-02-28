Коронавирус обрушивает рынки: акции рекордно дешевеют, цены на нефть рвутся на "дно"

Стремительное распространение коронавируса, который подобрался и к украинским границам, ударило по мировым финансовым рынкам. Так, торги на Американской фондовой бирже в четверг, 27 февраля, закончились падением основных индексов до уровня кризиса 2008 года.

"Американский индекс Dow Jones упал сразу на 1200 пунктов, потеряв в общей сложности 4,4%; это самое резкое падение по пунктам в истории. Индекс S&P 500 также потерял 4,4%, а Nasdaq – 4,6%... Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 4,42% и оказался на отметке 25766,64 пункта. Значение индекса широкого рынка S&P 500 уменьшилось также на 4,42% до 2798,72 пункта. 27 февраля это худший день для обоих этих индексов с февраля 2018-го года, а также худшая неделя с 2008 года (падение -11%). Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился до 8566,48 пункта на 4,61% (худший показатель торгов с августа 2011-го года)", – подсчитали в BBC.

Давление на финансовые рынки усилилось после того, как президент США Дональд Трамп не смог обнадежить инвесторов, обеспокоенных распространением коронавируса, добавляют аналитики MarketWatch.

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Ведущие фондовые индикаторы стран Европы также закрылись в сильном минусе. Так, британский индекс FTSE 100 упал на 3,37% до 6805,23 пункта, французский CAC 40 – на 3,32% до 5495,6 пункта, немецкий индекс DAX – на 3,16% до 12371,11 пункта. Российские биржевые индексы упали на 4,1-4,7% на открытии торгов 28 февраля.

Кроме того, цены на нефть, которые упали до минимума за год, продолжают снижаться 28 февраля. К 09:52 по киевскому времени майские фьючерсы на Brent подешевели до 50,31 доллара. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени упали до на 45,72 доллара за баррель. Оба сорта зафиксировали снижение по итогам пяти торгов подряд. Падение с начала этой недели, которое составляет 13-14%, является максимальным с 2011 года.

Напомним, по состоянию на 01:00 28 февраля, подтвержденные случаи заражения были зафиксированы в 48 государствах мира, в том числе 18 из них – в Европе. В Украине COVID-19 пока не зафиксирован, но опасный вирус подошел вплотную к нашим границам, а заразившиеся уже были выявлены в соседних странах и государствах, где проживают большие общины украинцев.

Всемирная организация здравоохранения выявила в мире ряд очагов заражения новым коронавирусом, не имеющих связи со вспышкой заболевания в Китае . Как заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, эти случаи вызывают обеспокоенность и над решением проблемы сейчас работают специалисты. При этом Украина пообещала не закрывать границы даже ввиду угрозы коронавируса:

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