Курс доллара и евро просел перед выходными

На понедельник, 6 апреля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

03.04 06.04 Изменение 1 доллар США 27,60 грн 27,37 грн - 0,23

Таким образом, по сравнению со значениями 3 апреля курс доллара упал еще на 23 копейки после снижения на 15 копеек в предыдущий банковский день. При этом стоимость "зеленого" опустилась еще ниже психологической отметки в 28 гривен. А за неделю – с 30 марта по 6 апреля – национальная валюта окрепла по отношению к американской уже на 81 копейку.

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Курс евро на 6 апреля упал с 30,08 до 29,56 гривни, пробив вниз психологическую отметку в 30 гривен. При этом некоторые эксперты считают, что укрепляться гривня будет недолго.

В тренде Доллар и евро покатились вниз: обновлен официальный курс валют

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, почему из украинских банков исчезла иностранная наличность:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно " индексу Биг Мака ", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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