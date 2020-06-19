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Курс доллара и евро в Украине упал перед выходными

19 июня, 16:11

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 22 июня

На понедельник, 22 июня, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

19.0622.06Изменение
1 доллар США26,76 грн26,72 грн- 0,04
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Таким образом, по сравнению со значениями 19 июня курс доллара упал на четыре копейки после снижения на две копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 15 по 22 июня – национальная валюта окрепла по отношению к американской на копейку.

При этом курс евро на 22 июня снизился на шесть копеек – с 30,06 до 30 гривен. Евровалюта впервые с 5 июня опустилась до этой психологической отметки.

В тренде
Стало известно, когда Украина может получить второй транш МВФ

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Напомним, ранее рыночные аналитики предупреждали, что гривня оказалась под давлением, а курс доллара в Украине может вырасти. Также новости "Сегодня" рассказывали, куда в нынешней ситуации можно вложить сбережения и сколько получится заработать:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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