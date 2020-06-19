Курс доллара и евро в Украине упал перед выходными

На понедельник, 22 июня, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:
|19.06
|22.06
|Изменение
|1 доллар США
|26,76 грн
|26,72 грн
|- 0,04
Таким образом, по сравнению со значениями 19 июня курс доллара упал на четыре копейки после снижения на две копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 15 по 22 июня – национальная валюта окрепла по отношению к американской на копейку.
При этом курс евро на 22 июня снизился на шесть копеек – с 30,06 до 30 гривен. Евровалюта впервые с 5 июня опустилась до этой психологической отметки.
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Напомним, ранее рыночные аналитики предупреждали, что гривня оказалась под давлением, а курс доллара в Украине может вырасти. Также новости "Сегодня" рассказывали, куда в нынешней ситуации можно вложить сбережения и сколько получится заработать:
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
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