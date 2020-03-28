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Курс доллара может превысить 30 гривен: эксперт назвал условие

28 марта, 06:02

Ксения Капустинская

Специалист описал негативный сценарий для украинской экономики

Отсутствие сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) приведет к существенному росту дефицита бюджета нашей страны и окажет негативное влияние на курс гривни. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"При отсутствии сотрудничества с МВФ Украина будет вынуждена финансировать дефицит бюджета за счет эмиссии гривни и сжигания резервов. Речь идет о колоссальных ресурсах, размер которых будет зависеть от продолжительности карантина. Также резко возрастает нагрузка на бюджет в связи с плановыми выплатами по внешнему долгу, которые покрыть невозможно в условиях нестабильности на глобальных рынках, отсутствия спроса или высоких ставках при размещении. В итоге гривня со временем может уйти ниже 30 грн за доллар под влиянием всех этих факторов", – считает Шевчишин.

Напомним, ранее представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован рассказал, что будет со страной в случае дефолта. Он отметил, что в Украине есть группа людей, которая продвигает идею дефолта, отмечая, что взятые ранее долги страна не должна возвращать кредиторам, а направить их на помощь бедным и обездоленным. Но, по его словам, такое решение приведет лишь девальвации гривни, инфляции, банкротствам, социальным протестам, насилию на улицах и международной изоляции Украины.

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Как известно, еще в конце 2019 года Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о новой трехлетней программе, однако официальные документы еще не были подписаны.

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доллар бюджет дефицит Украина курс доллара МВФ дефицит бюджета Андрей Шевчишин прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

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