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Курс доллара на "черном" рынке приближается к 25 гривням

28 декабря, 15:08

В последние дни доллар начал стремительно расти

/ Фото: НБУ

Курс доллара на "черном" рынке в субботу, 28 декабря, растет. Так, по данным Finance.ua, по состоянию на 14:35 котировки гривни установились на уровне 24,59-24,89 гривни за доллар.

Ранее сообщалось, что на следующий банковский день, 3 января 2020 года, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

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27.1203.01Изменение
1 доллар США23,29 грн23,69 грн+ 0,40

Таким образом, по сравнению со значениями 27 декабря 2019 года курс доллара вырос сразу на 40 копеек после повышения на три копейки в предыдущий банковский день. Ранее доллар уже резко подорожал в обменниках и на межбанковском валютном рынке. За неделю – с 27 декабря по 3 января – гривня ослабла по отношению к "зеленому" на 40 копеек.

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При этом премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина 24" заверил, что гривня будет укрепляться и дальше:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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