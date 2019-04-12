Курс доллара на выходные: гривня укрепилась после падения
НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 15 апреля; за неделю гривня укрепилась на семь копеек
Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 15 апреля, установил такой официальныйкурс доллара США к гривне:
|12.04
|15.04
|Изменение
|1 доллар США
|26,83 грн
|26,71 грн
|- 0,12 грн
На этот курс также будут ориентироваться финучреждения в субботу и воскресенье.
Таким образом, по сравнению со значениями 12 апреля курс доллара снизился на 12 копеек после роста на шесть. Официальная стоимость доллара остается ниже психологической отметки в 27 гривен.
При этом за неделю – с 8 апреля - курс "зеленого" снизился на семь копеек. Ранее эксперт объяснил, почему в начале апреля упал доллар. Специалист посоветовал не связывать ситуацию на валютном рынке с выборами президента.
Кроме того, аналитики прогнозировали, как может меняться курс в течение всего года и сколько будет стоить доллар к концу 2019-го.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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