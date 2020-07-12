Курс доллара после отставки Смолия: паника закончилась, что дальше

На уходящей неделе гривня постепенно укреплялась, возвращая курсовые потери, вызванные паникой на рынке в связи с отставкой главы Нацбанка Якова Смолия. Тем не менее курс сейчас держится на 30 копеек выше, чем он был в конце июня. Куда пойдет тренд на следующей неделе, выяснил сайт "Сегодня".

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Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

Начиная со вторника цена наличного доллара пошла вниз, причем сразу на 10 копеек, с 27,17 до 27,07 грн/доллар в продаже и чуть меньше, на 7 копеек, в покупке. То есть банкиры уменьшили спрэд (разницу между курсом покупки и продажи) с 29 до 26 копеек, как бы показывая, что они верят в стабильность курса и готовы покупать валюту.

Но желающих ее сдать особо не наблюдалось. Возможно, поэтому курс покупки к концу недели вырос еще на 3 копейки при неизменном курсе продажи, за счет чего спрэд уменьшился до 22 копеек. Напомним: на минувшей неделе, когда после информации об отставке главного банкира страны доллар подорожал в продаже сразу на 50 копеек, спрэд увеличился в 1,5 раза – до 30-35 копеек.

Нацбанк начал укреплять гривню также со вторника, сперва на 4 копейки, с 27,17 до 27,13 грн/доллар, затем сразу на 20 копеек, до 26,93. В итоге за неделю гривня укрепилась на 25 копеек, отыграв половину предыдущего ослабления курса. На понедельник, 13 июля, регулятор установил курс 26,95 грн/доллар.

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Главные причины изменений

Эксперты говорят, что на укрепление гривни повлияло то, что Нацбанк своими действиями показал: новый и. о. главы продолжит проводить политику предыдущего. А значит – гривня девальвировать не будет.

"После того, как Нацбанк, выйдя на межбанковский рынок с продажей валюты всем желающим ее купить, сумел сбить спрос и остановить панику, тренд снова изменился. Курс доллара пошел вниз, но остановился, не дойдя до 26,5 грн, которые были до отставки Якова Смолия, – анализирует Олег Пендзин. – То есть, по сути, ничего после ухода Смолия не изменилось: оставшийся топ-менеджмент продолжает прежнюю политику крепкой гривни, сдерживая инфляцию".

Андрей Шевчишин говорит, что на минувшей неделе Нацбанку, несмотря на отставку своего главы, удалось купировать проблему с повышением курса доллара.

"Курс оперативно вернулся к 27 грн/доллар, стабильность восстановилась, но на уровне курса чуть выше, чем было, – говорит Андрей Шевчишин. – Возможно, сыграло свою роль и заявление президента о том, что для развития нашей экономики курс должен быть выше, ближе к 30 грн/доллар. Спрос на валюту у импортеров сейчас невелик за счет того, что доходы населения уменьшились из-за кризиса, покупательная способность низкая. На минувшей неделе, кстати, Минфином были погашены ОВГЗ на 6,1 млрд грн, но это, вопреки ожиданиям, не оказало давления на курс гривни, ибо пока эта крупная сумма на рынок не вышла".

Александр Охрименко также отметил, что снижение курса доллара прежде всего связано с тем, что регулятор продавал валюту для удовлетворения спроса и при этом зарабатывал на повышенном курсе. В результате доллар пошел вниз и пока стабилизировался, так как спрос был удовлетворен.

"В Украине сейчас избыток валюты, потому что резко упал импорт, а экспорт снизился намного меньше, – разъяснил Александр Охрименко. – Как только паника, вызванная отставкой Смолия, улеглась, все вернулось на круги своя".

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Чего ожидать на будущей неделе

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Мнения экспертов разделились.

"Еще неделю курс гривни будет находиться около 27 грн/доллар, пока в Нацбанке остается старая команда топ-менеджеров", – уверен Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин говорит, что доллар может все же подорожать из-за того, что, во-первых, упомянутые 6,1 млрд грн хотя бы частично появятся на межбанковском рынке – их обладатели захотят купить валюту. Во-вторых, "Нафтогаз" уже заявил о подготовке к новому отопительному сезону, это означает возможный рост спроса на доллары уже на днях.

"Все это будет снижать курс гривни, но на следующей неделе эти факторы сработают частично. Курс останется в коридоре 26,9-27,15 грн/доллар. Пока Нацбанк способен удовлетворить интервенциями любой спрос", – прогнозирует Андрей Шевчишин.

Александр Охрименко прогнозирует два сценария развития событий – если на следующей неделе назначат нового главу Нацбанка и если этого не произойдет. Оба сценария эксперт считает равновероятными.

"Сейчас политическая составляющая превалирует над экономической. Назначат нового главу – на рынке вырастет спрос на безналичную валюту, который потянет за собой рост курса налички, – уверен Александр Охрименко. – Причина – все будут уверены, что "человек президента" начнет выполнять его пожелание: постепенно, но неуклонно повысить курс доллара до максимально возможного и при этом не допустить паники. Не назначат – нынешняя ситуация с курсом доллара 27 грн плюс минус 10 копеек сохранится еще неделю".

Продавать или покупать валюту

Эксперты говорят, что опять стало выгодно покупать валюту, а не продавать.

"Если президент озвучил ориентир стоимости гривни для восстановления экономики – 30 грн/доллар, то регулятор вряд ли сможет ее ревальвировать дальше, хотя и является независимой от политиков структурой, – прогнозирует Андрей Шевчишин. – Поэтому с расчетом на перспективу инвестировать сейчас в доллары окажется прибыльнее, чем от них избавиться из опасений, что продолжится удешевление".

Очевидно, что инвестировать можно не только в покупку валюты, но и в гривневые вклады в украинских банках. Но как это делать правильно, чтобы не потерять сбережения, смотрите в спецрепортаже "Сегодня":

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