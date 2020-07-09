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В Украине подорожал евро, а доллар подешевел: курс НБУ

9 июля, 16:23

Денис Беспалов Денис Беспалов

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 10 июля

На пятницу, 10 июля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

09.0710.07Изменение
1 доллар США26,95 грн26,93 грн- 0,02
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Таким образом, по сравнению со значениями 9 июля курс доллара снизился на две копейки после роста на две копейки в предыдущий банковский день. При этом "зеленый" остался ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 3 по 10 июля – национальная валюта окрепла по отношению к американской на 25 копеек.

Курс евро на 10 июля вырос на 11 копеек – с 30,43 до 30,54 гривни.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему украинцы больше продают доллары, чем скупают.

А о том, почему глава Нацбанка Яков Смолий подал в отставку и как это может отразиться на курсе, узнавайте из сюжета "Сегодня":

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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