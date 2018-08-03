Курс доллара после выходных поднимется еще выше

На понедельник, 6 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара вырастет на восемь копеек. При этом курс доллара уже повысился до значений февраля-2018. Эксперты отмечают, что из-за этого может подорожать бензин, а вслед за этим украинцам грозит рост на потребительские товары.

В Нацбанке причинами падения гривни назвали перечисление дивидендов за рубеж инвесторами (на 300 млн долларов), продажу ими облигаций госзайма на 1,3 млрд грн, возврат НДС аграриям и закупку ими валюты в связи с началом осенней посевной. Но регулятор обещает удерживать курс.

Кроме того, ранее эксперты рассказали, чего ждать от курса доллара осенью: