Курс доллара после выходных поднимется еще выше
Нацбанк установил официальную стоимость "зеленого" на 6 августа
На понедельник, 6 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:
|03.08
|06.08
|Изменение
|1 доллар США
|27,01 грн
|27,09 грн
|+ 0,08 грн
Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара вырастет на восемь копеек. При этом курс доллара уже повысился до значений февраля-2018. Эксперты отмечают, что из-за этого может подорожать бензин, а вслед за этим украинцам грозит рост на потребительские товары.
В Нацбанке причинами падения гривни назвали перечисление дивидендов за рубеж инвесторами (на 300 млн долларов), продажу ими облигаций госзайма на 1,3 млрд грн, возврат НДС аграриям и закупку ими валюты в связи с началом осенней посевной. Но регулятор обещает удерживать курс.
Кроме того, ранее эксперты рассказали, чего ждать от курса доллара осенью:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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