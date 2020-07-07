Курс доллара в Украине опустился ниже психологической отметки

На среду, 8 июля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

07.06 08.07 Изменение 1 доллар США 27,13 грн 26,93 грн - 0,20

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Таким образом, по сравнению со значениями 7 июля курс доллара упал на 20 копеек после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. Но за неделю – с 1 по 8 июля – национальная валюта все же ослабла по отношению к американской на 25 копеек.

Курс доллара опустился ниже психологической отметки в 27 гривен впервые с 2 июля, то есть после заявления об отставке главы НБУ Якова Смолия.

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Курс евро на 8 июля упал на 31 копейку – с 30,72 до 30,41 гривни.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему украинцы больше продают доллары, чем скупают.

А о том, почему глава НБУ подал в отставку и как это может отразиться на ситуации в стране, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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