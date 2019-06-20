Курс доллара в Украине подрос после падения
НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 21 июня
Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 21 июня, установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|20.06
|21.06
|Изменение
|1 доллар США
|26,33 грн
|26,38 грн
|+ 0,05
Таким образом, по сравнению со значениями 20 июня, курс доллара повысился на пять копеек после снижения на шесть днем ранее. При этом за неделю – с 14 июня – официальный курс доллара снизился на четыре копейки.
Эксперты ранее объяснили, как на курс доллара повлияет отмена ограничения для бизнеса, который теперь не обязан продавать валютную выручку.
Также новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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