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Курс доллара в Украине подрос после падения

20 июня, 16:52

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 21 июня

Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 21 июня, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

20.0621.06Изменение
1 доллар США26,33 грн26,38 грн + 0,05

Таким образом, по сравнению со значениями 20 июня, курс доллара повысился на пять копеек после снижения на шесть  днем ранее. При этом за неделю – с 14 июня – официальный курс доллара снизился на четыре копейки.

Эксперты ранее объяснили, как на курс доллара повлияет отмена ограничения для бизнеса, который теперь не обязан продавать валютную выручку.

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Также новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:


  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины. 

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Тег доллар, курс, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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