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Курс доллара в Украине пошел на снижение

Сегодня, 16:45

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 18 апреля; за неделю гривня укрепилась на восемь копеек

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 18 апреля, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

17.0418.04Изменение
1 доллар США26,72 грн26,69 грн- 0,03 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 17 апреля курс доллара понизился на три копейки после падения на  девять. Официальная стоимость доллара опускается все ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 11 апреля - курс "зеленого" снизился на восемь копеек. 

Как ранее пояснил "Сегодня" эксперт, официальный курс доллара "запаздывает" с ростом. При этом на текущей неделе специалист прогнозировал падение курса гривни перед вторым туром президентских выборов.

Кроме того, аналитики прогнозировали, как может меняться курс в течение всего года и сколько будет стоить доллар к концу 2019-го.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег курс, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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Сегодня

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