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Курс доллара в Украине просел после резкого взлета

25 марта, 08:43

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На среду, 25 марта, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,77 грн;
1 евро – 30,11 грн;
10 российских рублей – 3,55 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара упал на 34 копейки после роста сразу на 37 копеек в предыдущий банковский день. Стоимость "зеленого" вновь опустилась ниже психологической отметки в 28 гривен, которую накануне пересекла впервые с 20 января 2019 года. При этом за неделю – с 18 по 25 марта – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 76 копеек.

Курс евро сегодня опустился на 13 копеек после роста на 60 копеек в предыдущий банковский день. Евро остается выше отметки в 30 гривен. При этом 10 российских рублей сегодня подорожали на четыре копейки.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. Во вторник, 24 марта, доллар вырос на 34 копейки в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 27,93/27,99 грн (покупка/продажа). Евровалюта также поднялась в цене на 34 копейки в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,12/30,19 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Как сообщалось, эксперты рассказали новостям "Сегодня", почему растет курс доллара, и чего ждать украинцам:

В тренде
Курс доллара в Украине просел после резкого взлета

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В последнем прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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