Курс доллара в Украине растет перед выборами

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 29 марта

Фото: AFP

Курс доллара в Украине растет перед выборами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0b7/5e7/5c80b75e7c259.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0b7/5e7/5c80b75e7c259.jpg 2019-03-28T16:07:00+02:00 Финансы НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 29 марта

Национальный банк Украины (НБУ) на последнюю перед выборами президента Украины пятницу, 29 марта, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

28.03 29.03 Изменение 1 доллар США 27,08 грн 27,25 грн + 0,17 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 28 марта, курс доллара повысился на 17 копеек после роста на 10 днем ранее. Несмотря на то, что на текущей неделе эксперты ожидали умеренного снижения доллара к гривне, официальная стоимость доллара поднялась еще выше психологической отметки в 27 гривен. При этом за неделю – с 22 марта – "зеленый" все же опустился в цене – на копейку.

Напомним, ране аналитики прогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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