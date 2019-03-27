Последние дни предвыборной кампании: украинцев ждет день тишины, а эксперты ждут нарушений

Кандидаты отреагируют на нарушения и согласуют дебаты

Последние дни предвыборной кампании: украинцев ждет день тишины, а эксперты ждут нарушений Илья Требор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a78/ba4/5c9a78ba48aa2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a78/ba4/5c9a78ba48aa2.png 2019-03-27T07:19:00+02:00 Новости Кандидаты отреагируют на нарушения и согласуют дебаты

До выборов президента Украины осталось всего пять дней, и "Сегодня", заручившись поддержкой экспертов, разобрались в избирательных тонкостях.

Тишина и честность

В субботу страну ждет день тишины — запрет на любую предвыборную агитацию. Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель говорит, что наши политики традиционно нарушают законодательство в этот день. По его словам, в 2014-м несколько партий занимались манипуляциями, размещая агитационные материалы без исходящих данных, хотя в них были сохранены стилистика и основные лозунги кандидатов.

"Есть такая практика, когда накануне выборов переклеивают билборды. На новых отсутствуют фамилии кандидатов или их символика, но сохраняются лозунги, цветовая гамма, стилистика. И хотя сложно доказать, что это нарушение, воспринимать такое нужно именно как факт избирательной агитации, — говорит он. — Сейчас разворачивается дискуссия о том, можно ли считать избирательной агитацией демонстрацию концертов с участием кандидатов в президенты. Тут нужно смотреть, не было ли упоминаний о человеке как о кандидате, не было ли прямых призывов голосовать за него. Нужно смотреть на каждый факт отдельно, но кандидатам стоит отказаться от каких-то манипулятивных технологий".

А вот политаналитик Игорь Петренко рассказал нам, позволит ли высокая конкуренция среди лидеров гонки и рекордное количество кандидатов (39) обеспечить честность и прозрачность грядущих выборов. Он напомнил, что только от международных организаций будет больше 2 тыс. наблюдателей, а от всех кандидатов — почти 7 тысяч человек!

"Но это не определит до конца, насколько будут честными выборы. На мой взгляд, это больше дополнительный инструмент влияния на процесс и оказания давления на членов комиссий. Лидеры гонки и их наблюдатели будут воевать за каждый бюллетень и голос. Но при этом команды кандидатов тоже будут реагировать, если увидят явные нарушения", — говорит он.

Один во втором туре и дебаты

Политолог Руслан Бортник рассказал нам, сможет ли один из кандидатов, вышедших во второй тур, сняться с выборов:

"Тут ситуация такая — он может отказаться от дальнейшего участия в гонке, но тогда второй кандидат должен набрать во втором туре 50% плюс один голос. Если этого не будет, тогда ЦИК объявит повторные выборы со всей процедурой. Хотя я считаю, что подобная ситуация сегодня маловероятна".

При этом сегодня в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о проведении обязательных теледебатов перед вторым туром.

"Напомню, существующий закон о президентских выборах предполагает такие дебаты. А вот новый проект предлагает ввести санкции за отказ от дебатов (отмена регистрации как кандидата. — Авт.). Приведу пример — в 2010-м не было дебатов во втором туре, Янукович отказался. Но в любом случае сегодня появится проблема с согласованием условий — где, на каком телеканале, в каком формате", — говорит политолог Владимир Фесенко.

Нарушения: штраф и тюрьма

Что же касается избирателей, то им, например, нельзя выкладывать в сеть фото заполненного бюллетеня или показывать его кому-либо. На днях в полиции напомнили, что такое правонарушение они будут рассматривать как нарушение тайны волеизъявления, за что грозит до трех лет тюрьмы. Кроме того, нельзя рассказывать на избирательном участке о своем выборе. За такой проступок могут оштрафовать на 5100 грн или даже лишить свободы на три года. Под запретом также расспросы других избирателей об их выборе. Запрещено мешать голосовать другим людям — грозит три года. Если же человек, пытаясь помешать волеизъявлению, угрожал физической расправой, применил силу или повредил чужое имущество, то ему светит уже до пяти лет лишения свободы. За попытку повредить, например, бюллетени или списки избирателей, за которыми следят участники комиссий, грозит тюремное заключение до пяти лет. Наконец, запрещено выносить с избирательного участка бюллетень. Это нарушение, по словам экспертов, также можно квалифицировать как нарушение тайны голосования. В ЦИКе на днях отметили, что подобные действия — один из наиболее рискованных вариантов.

Напомним, ранее у 17 кандидатов в президенты Украины были обнаружены финансовые нарушения. Самым распространенным нарушением оказался непогашенный налоговый долг.

А совсем недавно ЦИК завершила регистрацию наблюдателей на выборах. На заседании в понедельник были зарегистрированы еще 324 официальных наблюдателя.

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АВТОР: Илья Требор Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.