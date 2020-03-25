На четверг, 26 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

25.03 26.03 Изменение 1 доллар США 27,77 грн 27,96 грн + 0,19

Таким образом, по сравнению со значениями 25 марта, курс доллара вырос на 19 копеек после снижения на 34 копейки в предыдущий банковский день. Стоимость "зеленого" удерживается ниже психологической отметки в 28 гривен, которую 23 марта пересекала вверх впервые с 20 января 2019 года. При этом за неделю – с 19 по 26 марта – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 69 копеек.

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Курс евро на 25 марта повысился с 30,11 до 30,28 гривни, оставшись выше отметки в 30 гривен.

В тренде Курс доллара в Украине вернулся к росту после небольшой передышки

Напомним, ранее эксперты рассказали новостям "Сегодня", почему растет курс доллара, и чего в ближайшее время ждать украинцам:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно " индексу Биг Мака ", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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