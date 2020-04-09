Доллар в Украине возобновил рост: официальный курс

На четверг, 9 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,20 грн;

1 евро – 29,58 грн;

10 российских рублей – 3,60 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара повысился на 10 копеек после падения на 14 копеек в предыдущий банковский день. "Зеленый" показал рост впервые за последние четыре дня. Впрочем, за неделю – с 2 по 9 апреля – национальная валюта окрепла по отношению к американской на 55 копеек.

Курс евро сегодня повысился на копейку после роста на 19 копеек в предыдущий банковкий день. Стоимость 10 российских рублей вновь выросла на две копейки.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В среду, 8 апреля, доллар вырос на 31 копейку в покупке и на 30 – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 27,34/27,38 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 25 копеек в покупке и 24 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 29,75/29,79 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему на межбанке начались колебания курса доллара, и каким будет курс гривни в ближайшее время. Также новости "Сегодня" разбирались, почему из украинских банков исчезла иностранная наличность:

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27 грн/долл. Єтот прогноз еще будет изменен, так как Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз, который предполагает среднегодовой курс национальной валюты в 2020 году на уровне 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В последнем прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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