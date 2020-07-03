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Курс доллара в Украине замер после резкого взлета

3 июля, 16:05

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 6 июля

На понедельник, 6 июля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

03.0606.07Изменение
1 доллар США27,18 грн27,17 грн- 0,01
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Таким образом, по сравнению со значениями 3 июля курс доллара снизился на копейку после роста на 41 копейку в предыдущий банковский день. А за неделю – с 30 июня по 6 июля (29-е было выходным днем) – национальная валюта ослабла по отношению к американской уже на 48 копеек.

Скачок курса доллара аналитики связывали с отставкой главы НБУ Якова Смолия. При этом эксперты предупреждали, что влияние этого фактора может оказаться кратковременным, а Нацбанк активно поддерживал гривню с помощью аукционов на межбанковском рынке.

В тренде
Валютный рынок встряхнула отставка Смолия: чего ждать от доллара

Курс евро на 6 июля упал на 16 копеек – с 30,67 до 30,51 гривен.

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Напомним, ранее рыночные аналитики объясняли, как изменится курс доллара до осени. Также новости "Сегодня" рассказывали, куда в нынешней ситуации можно вложить сбережения и сколько получится заработать:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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