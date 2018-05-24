Курс евро в Украине пробил новое "дно"

На сегодня, 24 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,08 грн;

1 евро – 30,53 грн;

10 российских рублей – 4,25 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, снизился еще на копейку. На этой неделе аналитики ожидают умеренного снижения курса доллара.

Курс евро рухнул на 21 копейку после небольшого роста. Курс остается ниже психологической отметки в 31 грн. Так дешево евро не стоил с конца августа 2017 года. Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб прогнозирует, что евро в Украине станет еще дешевле.

Стоимость 10 российских рублей повысилась на восемь копеек.

В среду, 23 мая, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины повысился на копейку в покупке и не изменился в продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,07/26,09 грн. Стоимость евро установилась на отметках 30,51/30,53 грн, понизившись на 22 копейки. Сегодняшние торги еще не начались.

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Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".

В то же время, бизнес в Украине ждет доллара дороже 30 гривен, хотя сократилась доля предпринимателей, ожидающих обесценивания гривни.

Согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, средний курс доллара в Украине в 2018 году, по негативному сценарию, составит 28,95 грн/доллар, а в 2019 году – 32 грн/доллар.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.

Ранее в НБУ рассказали, что происходит с курсом валют: