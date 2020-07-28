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Курс развернулся: в Украине подешевели доллар и евро

28 июля, 16:11

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 29 июля

На среду, 29 июля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

28.0729.07Изменение
1 доллар США27,76 грн27,69 грн- 0,07
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Таким образом, по сравнению со значениями 28 июля курс доллара снизился на семь копеек после того, как не изменился в предыдущий банковский день. При этом "зеленый" все еще находится на максимальных с начала апреля уровнях. За неделю – с 22 по 29 июля – национальная валюта ослабла по отношению к американской на две копейки.

Курс евро на 29 июля при этом тоже упал – на 15 копеек, с 32,60 до 32,45 гривни. В целом евровалюта находится на рекордном с января 2019 года уровне.

В тренде
Курс развернулся: в Украине подешевели доллар и евро

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, выгодно ли сейчас покупать гособлигации. А о том, что планирует делать новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, узнавайте из видео:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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