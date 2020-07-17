"Липовые" деньги: какие купюры чаще всего подделывают в Украине

Год назад Национальный банк Украины (НБУ) объявил о введении в обращение банкноты номиналом 1000 гривен (находится в обращении с 25 октября 2019), а в июне-2020 завершил обновление банкнотно-монетного ряда, выпустив монету номиналом 10 гривен.
Такие шаги были нужны, в частности, и для борьбы с фальшивомонетчиками. В связи с этим специалисты экспертной платформы НБУ ответили на самые частые вопросы о поддельных деньгах в Украине.
- Какие валюты больше всего подделывают?
"С экономической точки зрения фальшивомонетчикам всегда интереснее всего подделывать банкноты высоких номиналов. И уровень подделки популярных в мире валют традиционно выше, чем денежных знаков, которые в основном обращаются только в стране происхождения", – говорят эксперты.
Так, на 1 млн настоящих банкнот фунта стерлинга в 2018 году приходилось 10 подделок. Для сравнения, на 1 млн настоящих банкнот польского злотого приходилось 2,6-2,7 подделок. Масштабы подделок евро более весомые: в 2014-15 годах на миллион банкнот находилось почти 50 подделок, в последние два года этот показатель упал до 24-27. Из них 70% имеют номинал 20 и 50 евро.
"В Украине доля подделки национальной валюты стабильно низкая. В 2019 году количество изъятых поддельных банкнот национальной валюты на 1 млн настоящих банкнот составила 2,9 шт. Всего в последние два года мы не фиксируем больший уровень поддельных гривен, чем три банкноты на миллион настоящих", - объяснили специалисты.
- Целесообразно подрабатывать монеты?
"С экономической точки зрения фальшивомонетчикам не выгодно подделывать обычные оборотные монеты национальной валюты, а также банкноты низких номиналов", – говорят эксперты НБУ.
Поэтому течение последних лет в Украине не зафиксировано случаев изъятия из денежного оборота поддельных монет.
- Какая украинская банкнота является самой защищенной?
По данным НБУ, наибольшей защитой обладают новые банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, 200 гривен образца 2019 года, 500 гривен образца 2015 года и 1000 гривен образца 2019 года. Они имеют усиленный уровень защиты от подделки – более 20 элементов защиты в каждой банкноте.
"Этот показатель сопоставим с высоким уровнем защиты купюр евро и швейцарских франков. <...> Для защиты используется специальная банкнотная бумага, современные оптико-переменные элементы защиты – "оконная" защитная лента и элемент SPARK с кинетическими эффектами движения фонового изображения и изменения цвета", - рассказали эксперты.
- После введения в обращение новой банкноты ее некоторое время не подделывают. Сколько проходит времени, чтобы фальшивомонетчики начали массово и относительно качественно изготавливать подделки?
"Опыт ведущих стран мира свидетельствует: первые подделки банкноты нового образца появляются в обращении примерно через 3-4 месяца после ее введения в оборот. Вероятность появления подделок определенных номиналов денежных знаков зависит от многих факторов, в частности, покупательной способности, уровня защиты от подделки и тому подобное. Иногда действительно высококачественные подделки купюр появляются на рынке только через несколько лет после выпуска в обращение соответствующего номинала или дизайна", - рассказали в НБУ.
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- Означает ли это, что сегодня в Украине наиболее массово подделывают 500 гривен?
"Да. В 2019 году больше всего подделывали банкноты номиналом 500 и 100 гривен, что составляло соответственно 64% и 16% от общего количества изъятых из обращения подделок. Отметим, что качественные полиграфические подделки банкнот номиналом 500 гривен образца 2006 года с имитацией ультрафиолетового и инфракрасного защиты появились только через 10 (!) Лет – в конце 2016 года", - рассказали эксперты НБУ.
А по банкноте 1000 гривен, которая введена в октябре-2019, к началу июля-2020 не зафиксировано ни одного случая качественной подделки.
- Пластиковые деньги полностью защищают от подделок?
В Нацбанке уверяют, что это лишь распространенный миф: "Использование полимерных банкнот не гарантирует стопроцентной защиты от подделки", – говорят эксперты.
Так, Norges Bank (центральный банк Норвегии) отмечает, что изготовление банкнот на бумаге позволяет использовать большее количество элементов защиты банкнот, а также требует меньшего количества корректировок инфраструктуры для управления наличным оборотом.
Специалисты также напоминают, что Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк продолжают изготавливать банкноты долларов и евро на бумажной основе и не планируют переходить на полимерный субстрат.
"Главным фактором, который влияет на решение центробанка о введении полимерных банкнот, является увеличение срока обращения таких банкнот", - уверяют эксперты.
Напомним, ранее в НБУ также показали, как отличить настоящую купюру 200 гривен от подделки:
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