"Липовые" деньги: какие купюры чаще всего подделывают в Украине

Год назад Национальный банк Украины (НБУ) объявил о введении в обращение банкноты номиналом 1000 гривен (находится в обращении с 25 октября 2019), а в июне-2020 завершил обновление банкнотно-монетного ряда, выпустив монету номиналом 10 гривен.

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Такие шаги были нужны, в частности, и для борьбы с фальшивомонетчиками. В связи с этим специалисты экспертной платформы НБУ ответили на самые частые вопросы о поддельных деньгах в Украине.

Какие валюты больше всего подделывают?

"С экономической точки зрения фальшивомонетчикам всегда интереснее всего подделывать банкноты высоких номиналов. И уровень подделки популярных в мире валют традиционно выше, чем денежных знаков, которые в основном обращаются только в стране происхождения", – говорят эксперты.

Так, на 1 млн настоящих банкнот фунта стерлинга в 2018 году приходилось 10 подделок. Для сравнения, на 1 млн настоящих банкнот польского злотого приходилось 2,6-2,7 подделок. Масштабы подделок евро более весомые: в 2014-15 годах на миллион банкнот находилось почти 50 подделок, в последние два года этот показатель упал до 24-27. Из них 70% имеют номинал 20 и 50 евро.

"В Украине доля подделки национальной валюты стабильно низкая. В 2019 году количество изъятых поддельных банкнот национальной валюты на 1 млн настоящих банкнот составила 2,9 шт. Всего в последние два года мы не фиксируем больший уровень поддельных гривен, чем три банкноты на миллион настоящих", - объяснили специалисты.



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Целесообразно подрабатывать монеты?

"С экономической точки зрения фальшивомонетчикам не выгодно подделывать обычные оборотные монеты национальной валюты, а также банкноты низких номиналов", – говорят эксперты НБУ.

Поэтому течение последних лет в Украине не зафиксировано случаев изъятия из денежного оборота поддельных монет.

Какая украинская банкнота является самой защищенной?

По данным НБУ, наибольшей защитой обладают новые банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, 200 гривен образца 2019 года, 500 гривен образца 2015 года и 1000 гривен образца 2019 года. Они имеют усиленный уровень защиты от подделки – более 20 элементов защиты в каждой банкноте.

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"Этот показатель сопоставим с высоким уровнем защиты купюр евро и швейцарских франков. <...> Для защиты используется специальная банкнотная бумага, современные оптико-переменные элементы защиты – "оконная" защитная лента и элемент SPARK с кинетическими эффектами движения фонового изображения и изменения цвета", - рассказали эксперты.

В тренде Доллар и евро в Украине стремительно растут в цене

После введения в обращение новой банкноты ее некоторое время не подделывают. Сколько проходит времени, чтобы фальшивомонетчики начали массово и относительно качественно изготавливать подделки?

"Опыт ведущих стран мира свидетельствует: первые подделки банкноты нового образца появляются в обращении примерно через 3-4 месяца после ее введения в оборот. Вероятность появления подделок определенных номиналов денежных знаков зависит от многих факторов, в частности, покупательной способности, уровня защиты от подделки и тому подобное. Иногда действительно высококачественные подделки купюр появляются на рынке только через несколько лет после выпуска в обращение соответствующего номинала или дизайна", - рассказали в НБУ.

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Означает ли это, что сегодня в Украине наиболее массово подделывают 500 гривен?

"Да. В 2019 году больше всего подделывали банкноты номиналом 500 и 100 гривен, что составляло соответственно 64% ​​и 16% от общего количества изъятых из обращения подделок. Отметим, что качественные полиграфические подделки банкнот номиналом 500 гривен образца 2006 года с имитацией ультрафиолетового и инфракрасного защиты появились только через 10 (!) Лет – в конце 2016 года", - рассказали эксперты НБУ.

А по банкноте 1000 гривен, которая введена в октябре-2019, к началу июля-2020 не зафиксировано ни одного случая качественной подделки.

Пластиковые деньги полностью защищают от подделок?

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В Нацбанке уверяют, что это лишь распространенный миф: "Использование полимерных банкнот не гарантирует стопроцентной защиты от подделки", – говорят эксперты.

Так, Norges Bank (центральный банк Норвегии) ​​отмечает, что изготовление банкнот на бумаге позволяет использовать большее количество элементов защиты банкнот, а также требует меньшего количества корректировок инфраструктуры для управления наличным оборотом.

Специалисты также напоминают, что Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк продолжают изготавливать банкноты долларов и евро на бумажной основе и не планируют переходить на полимерный субстрат.

"Главным фактором, который влияет на решение центробанка о введении полимерных банкнот, является увеличение срока обращения таких банкнот", - уверяют эксперты.

Напомним, ранее в НБУ также показали, как отличить настоящую купюру 200 гривен от подделки:

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