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Курс, МВФ и экономическая встряска: эксперты предостерегли о последствиях люстрации главы НБУ

12 июля, 15:10

Финансисты моделируют разные исходы реализации этой инициативы, однако пока не воспринимают ее всерьез

Яков Смолий. Фото: НБУ / Facebook
Яков Смолий. Фото: НБУ / Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский внесенными в парламент правками в закон "Об очищении власти"   (законопроект № 10444), предлагает Раде люстрировать и глав финансовых госрегуляторов. В частности – главу Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, которого, еще будучи кандидатом в президенты, обещал не увольнять. На что может повлиять такое решение, сайту "Сегодня" рассказали участники финансового рынка и эксперты.

В целом, финансисты сомневаются в серьезности данного намерения и в том, что законопроект удастся воплотить в жизнь.

"Во-первых, этот законопроект безумен. И его целью, скорее всего, является не люстрировать чиновников, а уничтожить люстрацию, которая была, довести все до абсурда", – говорит Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.

Особенно маловероятно реализовать инициативу в отношении главы НБУ, считает Александр Паращий, руководитель аналитического отдела Concorde Capital.

"С одной стороны, есть закон, предусматривающий институциональную независимость Нацбанка, что заключается в том числе и в том, что члены правления Нацбанка выбираются на достаточно долгий срок и уволить их не так просто. И если глава Нацбанка подпадет под люстрацию, это будет противоречить закону о Нацбанке", – объясняет Паращий.

"Думаю, это чисто политтехнологический ход", – добавил финансовый аналитик Алексей Кущ.

Однако однозначную оценку инициативе, в случае, если ее поддержит новоизбранный состав парламента, эксперты дать не могут. Сергей Фурса прогнозирует негативные последствия для экономики.

"Если вдруг это будет сделано, это разрушит наше сотрудничество с МВФ. И приведет в обозримой перспективе к очень негативным финансовым последствиям. Это дефолт – не сразу, в перспективе года", – говорит финансист.

Более спокойную оценку дал Александр Паращий.

"Для финансового рынка замена глав всех органов госвласти неизбежна. Поскольку пришла новая власть <…> Это несет определенные риски, потому что должен быть плавный переход власти, но ничего страшного в этом не вижу <…> Просто этот закон ускорит смену руководителей и это будет нести определенные риски для функционирования этих органов. Все зависит от того, кто будет назначен на их места. Для рынка главное – чтобы люди, которые работают в этих органах, были профессионалами", – считает Паращий.

Возможны и риски для курса, добавляет Кущ.

"Финансовые спекулянты, которые работают на нашем рынке, могут раскачать курсовую стабильность, если они начнут массово выводить свои капиталы с нашего рынка, то это негативно отразится на курсе. В краткосрочной перспективе – это был бы курсовой шок. С точки зрения долгосрочной перспективы – если бы пришла группа экономистов, условная "партия роста", это был бы колоссальный плюс для экономики", – убежден аналитик.

Как сообщали новости "Сегодня", глава государства записал новое видеообращение, в котором высказал недовольство работой чиновников и народных депутатов и решил усилить люстрацию. Владимир Зеленский предложил люстрировать пятого президента (2014-2019 гг.) Петра Порошенко, а также всех чиновников и депутатов, которые работали в государственных органах власти с 2014 года по май 2019-го.


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Тег НБУ, курс, Зеленский, Нацкомфинуслуг, люстрация, курс валют, МВФ, НКЦБФР, Смолий

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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