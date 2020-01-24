Маркарова о бюджете: Причин для волнения нет, есть вызовы, которые мы преодолеем

Видео: телеканал "Украина"

По состоянию на сегодня, в Минфине не видят рисков относительно выполнения госбюджета 2020 года.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", где эксперты и политики, приглашенные на программу 24 января, говорили о результатах Всемирного экономического форума в Давосе для Украины, а также о заработных платах министров и чиновников.

На исполнение государственного бюджета в 2020 году влияет сегодняшний курс доллара. Маркарова объясняет, что бюджет выполняется согласно анализу прошлого года "в некоторых категориях немножко хуже".

"В основном это тоже влияние курса, потому что как вы знаете, бюджет рассчитывается на макропоказателях утвержденных... А бюджет рассчитан по курсу 27. Мы все видим, какой курс у нас сейчас. Но еще раз, мы идем в таких же трендах, в таких же правилах, как и в прошлый год, даже если у нас будет по январю небольшое неисполнение. Оно было и в прошлом году, и в позапрошлом, мы абсолютно не знаем, как это сбалансировать, и тоже принимаем меры и в налоговой администрации, и в таможенной для того, чтобы в феврале-марте его выровнять", – заявила Маркарова.

Маркарова добавила, что вызовы есть, но правительство с ними справляется.

"Поэтому причин для волнения нет. Есть вызовы и мы с этими трудностями справляемся", – добавила она.

Также по ее словам, сегодня на казначейском счету Украины 27 миллиардов гривен.

"Вопрос о ликвидности: достаточно ли у нас средств на счету? Мы каждый день мониторим наш так называемый казначейский счет. Еще у нас есть валютные счета. По состоянию на сегодня около 5 миллиардов гривен у нас на гривневом счету. А на валютных счетах, если посчитать в эквиваленте – еще 22 миллиарда. У нас достаточно средств для того, чтобы нормально функционировало государство сейчас", – заявила Маркарова.

Она заявляет, что никаких причин переживать с точки зрения ликвидности – нет.

"Вы все слышали, пока мы находились в Давосе, Украина за один день вышла на рынок, и мы привлекли за самые низкие проценты за всю историю современной Украины. 4,375% – 1,25 миллиардов евро, которые также в этом месяце поступят на наши счета. Поэтому еще раз: никаких причин переживать с точки зрения ликвидности – нет. Мы управляем ежедневно и очень активно этим счетом. Средств хватит на все", – добавила она.

Напомним, в середине июня 2019 года Украина разместила на внешнем рынке заимствований выпуск семилетних еврооблигаций на 1 млрд евро под 6,75% годовых. Это был первый за последние 15 лет суверенный выпуск украинских еврооблигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в шесть раз. Позже в 2019 году облигации размещались под 5,15-6,25% годовых.

Как сообщалось, бюджет-2020 предполагает, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%, а годовая инфляция составит 5,5%:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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