Маркарова объяснила, почему ОВГЗ не являются пирамидой

Министр финансов Оксана Маркарова считает безосновательными любые сравнения текущей долговой политики по выпуску ОВГЗ с финансовой пирамидой. Об этом она заявила в интервью FinClub.

"Финансовая пирамида имеет очень четкие признаки: когда что-то постоянно увеличивается в цене, становится все короче, не подкреплено ничем – и в какой-то момент "музыка заканчивается, а стульчиков хватает не всем". В истории Украины были моменты, когда долг становился все короче и достигал стоимости 30% годовых. В 2008-2009 годах все говорили, что на рынке строят пирамиду, потому что перекредитовывались на месяц", – напомнила она.

Но сейчас, считает министр, ситуация противоположная.

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"Мы продлеваем сроки и максимально снижаем ставки. Можно называть это параллелепипедом или любой другой геометрической фигурой, но название "пирамида" не соответствует действительности. Мы даже короткие бумаги уже размещаем только время от времени исключительно для управления ликвидностью, чтобы выстраивать кривую доходности по всем инструментам", – отметила Маркарова.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Киев готовится к весенней раздаче долгов. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напомнил, что в марте Украину ждут крупные выплаты по обязательствам, что ослабит гривню.

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"График ближайших выплат кредиторам: 1 марта – выплаты по еврооблигациям на 419 млн долл., 4 марта – погашение ОВГЗ на 4,2 млрд грн, 11 марта – платеж по ОВГЗ на 0,95 млрд грн, 13 марта – выплата МВФ 407 млн долл., – это уже более чем на 25 млрд грн, – подсчитал Пендзин. – А 25 марта – платеж по еврооблигациям на 110 млн долл. – еще 2,7 млрд грн".

Напомним, Минфин уже третью неделю не может разместить ОВГЗ в планируемых объемах. Удалось с трудом продать ОВГЗ на 1,3 млрд грн, в 3-4 раза меньше, чем прогнозировалось.

Эксперты объяснили, как на курс влияют cезонные колебания и рыночные спекуляции:

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