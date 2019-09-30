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Международное агентство резко улучшило прогноз курса доллара в Украине

30 сентября, 11:56

В S&P заметно повысили оценку стабильности гривни

Фото: Bearfotos / Freepik

Фото: Bearfotos / Freepik

Курс гривни к доллару США к концу 2019 года составит 27 грн/долл. Такой прогноз обнародовало международное рейтинговое агентство S&P, которое повысило кредитный рейтинг Украины.

При этом к концу 2020 года S&P ожидает курс 27,5 грн/долл., 2021 – 28 грн/долл., а 2022-го – 28,5 грн/долл. Прогноз агентства для гривни значительно улучшился. Ранее в S&P прогнозировали, что курс гривни в концу 2019 года упадет до 28,6 грн/долл., а к 2021 году достигнет отметки в 30 грн/долл.

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Напомним, в госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в проекте бюджета-2020 – уже 28,2 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

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Однако в Счетной палате подсчитали, что из-за укрепления гривни бюджет недополучил 9,2 млрд гривен доходов. Дело в том, что почти 40% государственных доходов рассчитываются с использованием курса гривни к доллару США или евро, и если фактический курс оказывается ниже, поступления в казну падают.

В целом, по данным НБУ, за 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. А в 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

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