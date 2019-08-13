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Минфин пополнил бюджет от продажи гособлигаций: стали известны итоги аукционов

Сегодня, 17:54

В Минфине сообщили, что продолжают вводить ограничения на объем всех выпусков ОВГЗ

/ Фото: Pixabay

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые состоялись во вторник, 13 августа, привлекло в государственный бюджет почти 1,97 млрд грн. Об этом сообщается на странице Минфина в Facebook.

"Минфин продолжает вводить ограничения на объем всех выпусков ОВГЗ и концентрировать спрос на инструменты с длительным сроком погашения", – отметили в пресс-службе.

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Новости "Сегодня" писали, что, по данным Минфина, по итогам января-июля 2019 года размер привлеченных средств на финансирование госбюджета от размещения ОВГЗ составил 255,3 млрд грн. Отмечалось, что значительное увеличение вложений инвесторов в гособлигации прежде всего связано с активным участием нерезидентов, которые увеличили свой портфель за семь месяцев в 13,6 раза – с 6,3 млрд грн до 86,4 млрд грн.

Министерство также добавило, что этому, в частности, способствовало присоединение Украины к сети международного центрального депозитария ценных бумаг Сlearstream.

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. Мы разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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Минфин облигации ОВГЗ

Источник: Сегодня

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