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Риски для гривни: как рекордное размещение ОВГЗ скажется на курсе доллара

Сегодня, 08:36

Евгения Давыденко

Эксперты находят риски долговой политики Минфина

Фото: Nick Youngson CC BY-SA 3.0 ImageCreator

Фото: Nick Youngson CC BY-SA 3.0 ImageCreator

Риски для гривни: как рекордное размещение ОВГЗ скажется на курсе доллара https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B%20%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Финансы Эксперты находят риски долговой политики Минфина

30 июля Министерство финансов разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на рекордную сумму – 17,21 млрд грн. Таким образом, за семь месяцев годовой план по привлечению денег в бюджет путем размещения ОВГЗ выполнен на 76,5%.

Рекордное укрепление гривни, по мнению многих экспертов, связано именно с повышенным интересом нерезидентов к нашему внутреннему долгу. Учитывая возможный разворот к девальвационному тренду с осени, что не раз прогнозировали финаналитики, такие темпы операций с ОВГЗ несут определенные риски для курса. 

"Настолько большой приток валюты за короткое время - если соответствующим образом не смягчается валютными интервенциями НБУ или не сопровождается быстрым снижением учетной ставки - может вызвать слишком сильные колебания курса", – отмечает Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии.

К слову, ранее министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала НБУ за то, что тот недостаточно активно скупает инвалюту, чтобы таким образом останавливать нежелательное укрепление гривни. 

В то же время Вышлинский отмечает: конъюнктура для обменного курса в целом благоприятна, поэтому сокращение темпов и объемов размещение ОВГЗ с осени не должно сильно отразиться на нем. 

"Дальше будут меньшие объемы привлечения. Нет рисков относительно других факторов, которые влияют на обменный курс. Ожидается рекордный урожай зерновых в этом году, хорошая ситуация на рынках железной руды, ожидается, что новое правительство быстро договорится с Международным валютным фондом – в целом эти факторы могут быть позитивными для гривни", – сказал экономист.

Что касается инфляции, то не стоит ожидать, что размещение ОВГЗ на 17 млрд грн вызовет сильный скачок, говорят эксперты.

"Такое размещение на инфляцию существенно не повлияет, – говорит Татьяна Богдан, д-р экономических наук, завотделом госфинансов экспертно-аналитического центра "Оптима". – Это не инфляционные деньги, а деньги инвесторов, которые, поступая в госбюджет, будут направляться согласно плану использования этих средств. И в случае взвешенного управления бюджетными средствами, инфляционного всплеска быть не должно.

В то же время, по ее мнению, ведомство вполне могло воздержаться от каких крупных размещений.

"В июле было размещено ОВГЗ на общую сумму 71,5 млрд грн, в то время как за предыдущие 6 месяцев – на 185,6 млрд грн. При этом в июле превышение сумм, привлеченных над погашением ОВГЗ составило около 34 млрд грн. Острой необходимости в привлечении такой суммы в бюджет не было, поскольку пик выплат по основному долгу приходится на сентябрь. А именно, на начало июля на валютных счетах правительства было накоплено 3,2 млрд долл., или 81 млрд грн. В то же время ситуация со сбором доходов в июле существенно улучшилась, поскольку плановые показатели доходов были выполнены на 103,8%", – говорит эксперт.

Татьяна Богдан допускает, что в подобных действиях Минфина заинтересованы инвестиционные банкиры.

"Наиболее вероятным мотивом размещения такой суммы ОВГЗ в июле является продолжение деструктивной деятельности клана инвестиционных банкиров, которые занимают ключевые госдолжности в стране и рассматривают ОВГЗ как инструмент для приумножения личных состояний", – говорит она.

Кроме того, проводя такую долговую политику с использованием ОВГЗ, Минфин должен быть очень осторожным – чтобы не повторять плохой пример из прошлого, считают эксперты.

"Совершенно очевидно, что Минфин начал строить долговую пирамиду ОВГЗ, просто ускорил темпы этого строительства <…> Украина сейчас делает примерно то, что делала Россия 20 лет назад, когда в 1998 году, выстроив подобную пирамиду ОВГЗ, она привела к резкому падению курса рубля и к дефолту страны, как только начался массированный отток капитала", – сказал экс-министр экономики Виктор Суслов.

Напомним, курс доллара опустился ниже 25 гривен на украинском межбанке впервые с 2016 года.

Эксперты в комментариях сайту "Сегодня" допускали вероятность того, что доллар к концу года может торговаться по 30 грн. 

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. Мы разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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бюджет курс Минфин ОВГЗ курс гривни

Источник: Сегодня

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