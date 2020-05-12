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Кремль выкупил украинскую "дочку" Сбербанка: НБУ готовит санкции

12 мая, 19:34

Станислав Кожемякин

Конечным собственником Сбербанка в Украине оказалось Министерство финансов России

Национальный банк Украины готов предпринять дополнительные меры в отношении Сбербанка в Украине, на которую все еще наложены украинские санкции, за то, что Кремль выкупил материнскую компанию – государственный Сбербанк России – в нарушение украинского законодательства.

10 апреля Министерство финансов России сообщило о покупке у Центробанка РФ контрольного пакета государственного Сбербанка России – 50% и одна акция обошлись российскому фонду национального благосостояния в 2,14 трлн рублей.

Как сообщили в пресс-службе НБУ, о соответствующей сделке им стало известно 23 апреля. Также отмечается, что, поскольку в Украине действует "дочка" Сбербанка, договор должен был быть заключен с учетом украинского законодательства.

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Во-первых, Минфин РФ должен был за 3 месяца уведомить и согласовать с НБУ намерение приобрести Сбербанк. А во-вторых, российское правительство не подало Нацбанку Украины копию договора о переходе права собственности на акции.

Эти условия не были выполнены, в связи с чем НБУ подал в российское Министерство финансов и Сбербанк России запрос, потребовав предоставить разъяснения и соответствующие документы и "сообщив о правовых последствиях нарушения украинского закона".

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"Национальный банк предоставит правовую оценку и рассмотрит вопрос о применении мер воздействия в определенном законом порядке и сроке", – сообщили в НБУ.

Напомним, ранее сообщалось о многомиллиардных убытках, которые в первом квартале прошлого года понес Сбербанк в Украине.

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Кроме того, стало известно о том, что из-за карантина в Украине все деньги, которые поступали в оборот НБУ, решили дезинфицировать.

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НБУ Сбербанк Сбербанк России санкции против России

Источник: Сегодня

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