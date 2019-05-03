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Российский Сбербанк несет убытки в Украине

3 мая, 09:24

"Дочка" банка решила увеличить резервы под обесценивание кредитов

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Украинский дочерний банк российского государственного Сбербанка получил 1,017 млрд гривен убытка по итогам первого квартала 2019 года. При этом за весь 2018 год украинская "дочка" Сбербанка получила 7,6 млрд гривен убытка. Об этом пишет FinBalance со ссылкой на финотчетность банка.

Миллиардный ущерб увеличился из-за решения увеличить резервы под обесценивание кредитов, которые отказываются погашать заемщики. Всего на эти потребности Сбербанк Украина направил 1,46 млрд гривен.

Для сравнения, в 2017-м финучреждение декларировало прибыль в 132,4 млн грн, за 2016-й — убыток 2,9 млрд грн, 2015-й — убыток 6,33 млрд грн, за 2014-й — убыток 408 млн грн.

Против украинского Сбербанка продолжается ряд судебных процессов в Украине, связанных с возмещением Россией убытков украинским компаниям за захват имущества во время аннексии Крыма. Также в конце марта-2019 президент Петр Порошенко подписал указ о продлении санкций против банков с российским государственным капиталом еще на два года. Они запрещают банкам выводить капитал за пределы Украины в пользу связанных лиц. 

Из пяти банков с российским капиталом в Украине осталось только два — Сбербанк и Проминвестбанк.

В 2018 году Национальный банк Украины (НБУ) в очередной раз отказал белорусскому Паритетбанку в покупке украинской дочки российского Сбербанка. После этого российский госбанк заявил, что будет искать новых покупателей на свой актив в Украине, ведь 27 марта 2017 года банк объявил о продаже 100% акций главной украинской "дочки" – Сбербанка России – консорциуму инвесторов, куда должен был войти латвийский Norvik Banka. Но позже замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Norvik Banka исключен из сделки. 

НБУ ожидал, что после введения санкций "дочки" российских банков купят новые инвесторы либо они постепенно свернут деятельность в Украине. В декабре 2017 года Sberbank Europe AG (дочерняя компания Сбербанка России) завершила сделку по продаже акций украинского VS Bank группе "ТАС". Остальные структуры остаются в собственности российских государственных банков.

При этом 19 ноября 2017 НБУ признал недействительной банковскую группу российского Сбербанка в Украине. Причиной закрытия группы "Сбербанк" стало закрытие сделки по продаже "дочки" Сбербанка VS Банка.

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Тег Сбербанк, дочка, Сбербанк России, убыток, российские банки

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