На что бы тратили деньги украинцы, если бы получали 3000 долларов в месяц: результаты опроса

Как оказалось, девушкам необходимо почти в два раза больше денег для поддержания красоты и здоровья

Дмитрий Дубилет объяснил, что от доплат отказался, ведь все равно живет за счет других средств. И тратит на себя три тысячи долларов в месяц. Мы решили расспросить украинцев, хватило ли бы им в месяц трех тысяч долларов и на что бы тратили такие деньги.

Вот Денис – обычный украинец, проживающий в столице. Также молодой, перспективный и, кстати, холостой. Говорит, что почти ни в чем себе не отказывает. Только его месячный бюджет гораздо скромнее:

"В среднем тысяч семь у меня. Это только на необходимое. Одежда, еда, коммунальные услуги".

Когда же хочется развлечений, эта сумма возрастает примерно еще на две тысячи:

"Если ходить в кальян-бары, кино, боулинг. Там развлечения по 300 гривен. Взять пиццу ту же, девушек угостить, вы же понимаете".

А вот Дарья уверяет: девушкой быть дорого, поэтому и расход соответственный.

"Тысяч 15 на косметику я лично трачу. Маникюр да, кстати. Больше такое уходовое – купить себе какие то крема, масочки, к косметологу сходить".

Новости "Сегодня" посчитали. Чтобы за месяц уложиться в три тысячи долларов, или 74 000 грн, а это около двух с половиной тысяч в день, можно ежедневно наряжаться в новую вещь, пользоваться новой упаковкой зубной пасты, гелем для душа и шампунем. К тому же три раза в день питаться в ресторанах. И раз в три дня посещать новый украинский город. Впрочем, украинцы на вопрос, куда бы тратили три тысячи долларов ежемесячно, теряются.

"На котиков. Бездомным всяких собачек". "Я бы второй раз женился". "На тысячу долларов прожить в месяц – реально больше чем. И тысячу откладывала бы, а еще одну тысячу – давала своим родным".

Хотя, спустить такую сумму можно и за сутки, например, в дорогих ресторанах столицы, заказывая их коронные блюда.

Алик Бадретдинов, шеф-повар:

"Лобстеры у нас стоят в районе 1,5-2 тысячи, все зависит от размерного ряда, все зависит от пожелания. У нас три вида приготовления: это на пару, запечь просто с маслом сливочным и запечь с соусом шетаки и коньяком".

Да и это не предел. Самый дорогой лобстер в Киеве стоит 48 000 грн. Поэтому трех тысяч долларов хватит разве что несколько раз поужинать.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в "Слуге народа" считают нормальным, что министр получает в 5 раз больше обычного украинца. Вместе с премиями некоторые госслужащие действительно могут получать около 60 тысяч гривен.

Напомним, что ранее правительство Украины приняло решение урезать зарплаты и премии министрам, замминистрам и другим чиновникам. В частности, премьер Алексей Гончарук выступил за то, чтобы они получали в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат по стране.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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