На курс гривни влияет политика: эксперты уточнили, почем будет доллар

Курс валют в ближайшее время будет зависеть от принятия ровно одного закона

Несмотря на то, что банкам пообещали выдать более крупную партию наличных в валюте, курс продолжает расти. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что устойчивость курса гривни будет зависеть от того, примет ли Верховная Рада закон о запрете ренационализации банков (возврата их собственникам) или хотя бы назначит дату голосования и будет понятно, что голоса "за" найдутся.

"Принятие этого закона запустит программу сотрудничества с Международным валютным фондом и остановит отток нерезидентов, которые инвестировали в украинские ОВГЗ порядка 100 млрд грн, – разъяснил Олег Пендзин. – Неделей ранее нерезиденты активно продавали ОВГЗ и выводили валюту, что, в частности, привело к обвалу курса почти на две гривни. А транш от МВФ пополнит золотовалютные резервы Нацбанка и укрепит курс гривни. Это особенно важно перед возвратом Украиной в мае Фонду и другим кредиторам наших долгов и процентов по ним. Я надеюсь, что закон депутаты примут, и курс стабилизируется на нынешнем уровне. Его дальнейший обвал не выгоден никому: ни МВФ, на властям Украины, ни населению. Но пока ситуация неопределенная, это не позволяет дать более точный прогноз".

Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин также согласен, что на курс гривни сейчас больше влияет политика, чем экономика, в частности приятие упомянутого закона и возобновление вслед за ним сотрудничества с МВФ. Он подтвердил свой прогноз о том, что паника постепенно спадает и рынок ищет точку равновесия.

"Если станет ясно, что закон о запрете ренационализации банков будет принят, то следующую неделю более вероятен прогноз, что рынок продолжит успокаиваться, – рассказал Андрей Шевчишин. – Вероятнее всего, что курс наличной гривни будет колебаться в коридоре 27,5-28,5 грн/доллар".

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко говорит, что в конце марта – начале апреля продолжится медленное обесценивание гривни.

"Если бы Нацбанк вовремя не погасил панику, то курс доллара сейчас был бы больше 30, а возможно, и 40 грн, – отметил Александр Охрименко. – Теперь ситуация хоть частично, но сбалансировалась. Ревальвации пока нет и не ожидается, все же спрос на наличку превышает предложение над продажей валюты. Поэтому на следующей неделе курс продажи наличной гривни просядет еще на 15-20-копеек, но остановится, не дойдя до 29 грн за доллар".

Подробнее о том, что происходит с курсом доллара прямо сейчас и как заработать на ситуации, в которой оказался валютный рынок Украины, читайте в материале:Курс уже мог быть и 30, и 40: что будет с долларом на следующей неделе

Ранее мы также рассказывали, что из-за коронавируса в Украине дезинфицируют гривни:

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