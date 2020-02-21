Нацбанк изучает перспективы внедрения в Украине е-гривни

Регулятор хочет убедиться, что этот выпуск не помешает обеспечению ценовой и финансовой стабильности

/ Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины, который недавно отменил банковскую тайну для правоохранительных органов, рассматривает возможность выпуска электронный гривны. Такое заявление сделал глава НБУ Яков Смолий, открывая международную конференцию "Цифровые валюты центральных банков: новые возможности для платежей".

"С каждым годом центробанки все активнее изучают вопрос внедрения собственных цифровых валют – кто-то в теории, а кто-то, как и в Украине, еще и на практике. Национальный банк Украины решил собственноручно протестировать такую ​​технологию и практически изучить возможность выпуска собственной цифровой валюты – электронной гривни или е-гривни", – отметил Смолий.

Однако прежде регулятор хочет убедиться, что этот выпуск не помешает обеспечению ценовой и финансовой стабильности.

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"Мы продолжаем исследовать возможность выпуска е-гривни, и готовы будем вернуться к этому вопросу, когда будем убеждены, что не только способны это реализовать с технологической точки зрения, а и что это не помешает обеспечению ценовой и финансовой стабильности", – подчеркнул он.

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