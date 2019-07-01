Нацбанк ослабил гривню: курс доллара обновился
НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 2 июля; за неделю гривня ослабла на две копейки
Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 2 июля, установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|01.07
|02.07
|Изменение
|1 доллар США
|26,18 грн
|26,21 грн
|+ 0,03
Таким образом, по сравнению со значениями 1 июля, курс доллара вырос на три копейки после роста на одну копейку. При этом за неделю – с 25 июня – официальный курс доллара повысился на две копейки. Ранее эксперт рассказал сайту "Сегодня", какого курса доллара ждать через неделю.
Также новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Нацбанк ослабил гривню: курс доллара обновился". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
НБУ обновит требования к регистрации участников платежных систем
Среди них – упрощение требований к правилам платежных систем
Сердючка, Кароль и зайцы: в сети высмеяли банкноту в 1000 гривен
Юзеры поделились в интернете забавными шуточными картинками, фотожабами и пародиями