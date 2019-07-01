Сделать стартовой
26,18
29,76
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Нацбанк ослабил гривню: курс доллара обновился

1 июля, 16:23

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 2 июля; за неделю гривня ослабла на две копейки

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 2 июля, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

01.0702.07Изменение
1 доллар США26,18 грн26,21 грн + 0,03

Таким образом, по сравнению со значениями 1 июля, курс доллара вырос на три копейки после роста на одну копейку. При этом за неделю – с 25 июня – официальный курс доллара повысился на две копейки. Ранее эксперт рассказал сайту "Сегодня", какого курса доллара ждать через неделю.

Читайте также

Также новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:


  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег доллар, курс, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

Вы сейчас просматриваете новость " Нацбанк ослабил гривню: курс доллара обновился". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

НБУ обновит требования к регистрации участников платежных систем

29 июня, 06:06

Среди них – упрощение требований к правилам платежных систем

Когда ждать "взлета" курса доллара: эксперт озвучил прогноз

27 июня, 13:02

До выборов украинцы могут быть спокойны, считает специалист

Сердючка, Кароль и зайцы: в сети высмеяли банкноту в 1000 гривен

27 июня, 09:10

Юзеры поделились в интернете забавными шуточными картинками, фотожабами и пародиями

Рост цен, девальвация и "печатный станок": Нацбанк развеял мифы о банкноте 1000 гривен

26 июня, 13:55

Введение такого номинала вызвано рядом экономических факторов, заверили в НБУ

Что лечит калина в организме человека

В Украине с 1 июля выросла минимальная пенсия

7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой

Эвелина Бледанс под капельницей

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Грид-гёрлз в Монако. Традицию красоток хотят возродить

​Уровень моря поднимется на 2 метра

Загитова: сегодня стала настоящей японкой

Хватит ныть! Перезагрузка ЛЧ задумана не против России

Лицо Серроне и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238. Видео

Володина предупредила, что случится 17 июля: коснется всех

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Сегодня, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Сегодня, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

29 июня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

29 июня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Жена Порошенко дала совет Елене Зеленской

Зеленский ответил на петицию о том, когда уйдет в отставку
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь