Нацбанк ослабил гривню: курс доллара обновился

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 2 июля; за неделю гривня ослабла на две копейки

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 2 июля, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

01.07 02.07 Изменение 1 доллар США 26,18 грн 26,21 грн + 0,03

Таким образом, по сравнению со значениями 1 июля, курс доллара вырос на три копейки после роста на одну копейку. При этом за неделю – с 25 июня – официальный курс доллара повысился на две копейки. Ранее эксперт рассказал сайту "Сегодня", какого курса доллара ждать через неделю.

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Также новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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