Нацбанк проверил украинские банки стрессом: что обнаружили

Украинский банковский сектор вошел в вызванную пандемией кризис в хорошей форме и с достаточным запасом прочности. Поэтому стресс-стестирование банков в 2020 году показало неплохой результат по сравнению с результатами 2019 года, сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).

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"Благодаря очистке банковского сектора, внедрению международно признанных требований к капиталу и ликвидности, регулярному стресс-тестированию и внедрению других мер по повышению надежности сектора новый кризис не привел к сбоям в работе банковской системы", – рассказали в Нацбанке.

Регулятор задействовал весь инструментарий, который используют центробанки мира, чтобы банки могли гибко реагировать на кризис и поддерживать кредитование.

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"Банковские услуги предоставлялись непрерывно, вкладчики постоянно имели доступ к своим счетам, банки обеспечили безопасность работы сети. Оттоки вкладов длились чуть больше недели, а затем возобновился рост депозитов. Это положительно контрастирует с тем, как украинский банковский сектор проходил предыдущие кризисы. Однако финансовая система должна быть готова к реализации негативных последствий карантина в среднесрочной перспективе", – отметили в НБУ.

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Экспресс-стресс-тест банков показывает, что большинство банков сохранят финансовую устойчивость несмотря на кризис.

"Чтобы оценить влияние текущего кризиса на банки, НБУ провел экспресс-стресс-тестирования. Оценено влияние на капитал 26 крупных банков. Результаты стресс-тестирования оказались в целом лучше, чем в прошлом году, и показали, что большинство банков были готовы к текущему кризису", – говорят в Нацбанке.

И добавляют: обнаружены девять банков, которые могут нарушить показатели достаточности капитала, из них два – государственные. Это те же учреждения, имели негативные результаты стресс-тестирования и в прошлом, однако не приняли достаточных мер для решения накопившихся проблем. Учитывая гарантированную поддержку правительством государственных банков, в зоне риска при текущей кризиса находятся банки, на которые совокупно приходится лишь 5% активов банковского сектора.

"Ключевой вызов для банков – ухудшение качества кредитного портфеля", – опасаются в НБУ.

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Качество корпоративного кредитного портфеля банков на начало развертывания коронакризиса было лучшее за последнее десятилетие. В последние годы банки придерживались консервативных стандартов кредитования. В то же время бизнес стал прозрачным, прибыльным, многие предприятия и сектора сформировали запас прочности.

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"Однако потерь не избежать – снижение внутреннего и внешнего спроса, карантин и нерешенные структурные проблемы во многих секторах экономики будут иметь заметное влияние на платежеспособность заемщиков. Именно поэтому, предлагая кредитные продукты, банки должны отслеживать финансовое состояние должников и учитывать их временные финансовые трудности", – отмечают в Нацбанке.

Спрос на потребительские кредиты существенно сократился из-за кризиса, кредитный портфель снизился в апреле и мае. По оценкам НБУ более 10% необеспеченных потребительских кредитов могут стать неработающими из-за кризиса. Эти убытки реализуются в течение следующих нескольких кварталов, поэтому банки не должны медлить с их признанием и своевременно формировать резервы.

При этом НБУ пообещал, что процентные ставки до конца года снизятся до исторически низких уровней, поскольку банки должны поддержать посткризисное восстановление экономики.

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"Замедление инфляции, стабильность на валютном рынке и работа банковского сектора без сбоев способствуют дальнейшему снижению процентных ставок. Это является предпосылкой для существенного снижения стоимости кредитов. При отсутствии новых макроэкономических шоков и дальнейшего усиления защиты прав кредиторов ставки по кредитам для населения и бизнеса к концу года станут самыми низкими за всю историю банковского сектора", – пообещали в Нацбанке.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинские банки в мае 2020 года, который был полностью проведен в условиях карантина, сократили чистую прибыль после ее серьезного роста месяцем ранее.

Напомним, ранее НБУ придумал, как простимулировать банки после карантина. В частности, до июня-2021 Нацбанк не будет применять меры воздействия к банкам и банковским группам за нарушение требований по достаточности капитала, ликвидности, кредитного риска и т.д.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что менять валюту и открывать депозиты предлагают в "Укрпочте". Отделения уже готовятся оказывать банковские услуги. Но за это еще должен окончательно проголосовать парламент. Однако в Нацбанке – категорически против. Там объясняют, что вклады людей не будут защищены от растраты.

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