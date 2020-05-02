Нацбанк рассказал, когда повысит учетную ставку: названо условие

Национальный банк Украины повысит учетную ставку, если инфляция превысит 6%. Речь об этом идет в инфляционном отчете регулятора.

Основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. В Украине изменение учетной ставки Нацбанка больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев, отмечают в отчете специалисты НБУ.

"Проведение монетарной политики направлено на приближение темпов инфляции к среднесрочной инфляционной цели 5%. НБУ стремится, чтобы фактическая инфляция не отличалась от этой цели более чем на один процентный пункт в обе стороны", – говорится в обзоре Нацбанка.

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В то же время НБУ ориентируется на прогноз инфляции и проводит активную политику с учетом не столько текущих значений инфляции, столько ее наиболее вероятной динамики в будущем.

"Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается", – отмечается в отчете НБУ.

Члены правления Нацбанка решение относительно учетной ставки пересматривают восемь раз в год согласно опубликованному заранее графику. На заседаниях в январе, апреле, июле и октябре решения принимаются на основе нового макроэкономического прогноза, напомнили в НБУ.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 24 апреля НБУ снизил учетную ставку с действовавших с 13 марта года 10%годовых до 8%. Национальный банк ожидает дальнейшего снижения учетной ставки до 7% в течение 2020 года, оценивая возможную скорость движения до этой отметки, Нацбанк будет учитывать ход переговоров с МВФ, развитие ситуации с коронавирусом и темпы свертывания карантинных мероприятий, а также антикризисные меры правительств и центральных банков других стран.

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В то же время Нацбанк опасается, что по итогам второго квартала 2020 года ВВП Украины снизится на 11%.

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