Нацбанк рассказал, сколько продал валюты для сглаживания курсовых колебаний

8 апреля курс доллара опять несколько подрос, а Национальный банк продал на валютном рынке 44,5 млн долларов. Об этом рассказали в пресс-службе НБУ.

"Спрос несколько превышал предложение, а курс гривни преимущественно колебался вокруг отметки 27,3 гривни за доллар США", – отметили в Нацбанке.

И добавили, что в целом на протяжении последних недель ситуация на валютном рынке нормализовалась.

"Ажиотажный спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны населения иссяк. Вместе с тем в конце марта Национальный банк вернулся к операциям по покупке валюты. С того момента мы выкупили в резервы около полумиллиарда долларов", – рассказали в пресс-службе НБУ.

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С учетом интервенций последних дней международные резервы Украины остаются на уровне начала года и превышают 25 млрд долларов.

"Этого достаточно как для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний на валютном рынке, так и выполнения всех текущих обязательств по внешнему долгу", – добавили в НБУ.

Там не планируют вводить административные ограничения и продолжат последовательную политику на валютном рынке. В НБУ пообещали сглаживать курсовые колебания как в одну, так и в другую сторону, покупая или продавая валюту, учитывая баланс спроса и предложения.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Национальный банк обнародовал календарь плановых платежей по внешнему долгу. В 2020 году Украине предстоит выплатить по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте 17 млрд долларов. Справиться с этими выплатами Украине поможет программа Международного валютного фонда, о которой Киев договорился еще в конце 2019 года, но выполнил не все требования, а потому официальные документы не были подписаны.

А новости "Сегодня" разбирались, почему из украинских банков исчезла иностранная наличность:

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