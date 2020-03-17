Нацбанк рассказал, сколько валюты продал в первый день недели

С начала года чистая продажа валюты составила около 0,6 млрд долларов

Национальный банк Украины продолжил проводить интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний, и 16 марта продал 238 млн долларов.

В том числе НБУ продал 130,5 млн долларов на аукционе в первой половине дня, а также продолжил интервенции во второй половине дня из-за высокого спроса на валюту.

"Как и ранее, мы видим преобладание психологического фактора в решениях участников валютного рынка. Поэтому, имея достаточные резервы на уровне более 25 млрд долларов, мы продолжим при необходимости проводить валютные интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний", – подчеркнули в НБУ.

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Также сообщается, что с начала года чистая продажа валюты составила около 0,6 млрд долларов.

В тренде Украина прекратила международное авиасообщение

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что риск распространения коронавируса в мире может привести к рецессии мировой экономики и значительному замедлению экономической активности в Украине.

Также мы сообщали о том, что Нацбанк подготовил банковскую систему к работе во время трехнедельного карантина.

А новости "Сегодня" подготовили сюжет о том, как в связи с объявленным в Украине общенациональным карантином все деньги, которые поступают в оборот НБУ, будут дезинфицировать:

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