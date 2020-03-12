Как будут работать банки во время карантина: подробности

Нацбанк подготовил банковскую систему к работе во время трехнедельного карантина

В Национальном банке, который вчера продал 350 млн долларов, чтобы не допустить валютной паники, рассказали о том, как будет работать банковская система во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

"На время карантина банковская система будет работать в обычном режиме. Банки сегодня достаточно устойчивы, высоколиквидны и капитализированны. Они продолжают бесперебойно обслуживать клиентов", – сказали в НБУ.

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Там заявили, что Национальный банк готов обеспечить поддержку ликвидности банковской системы. При необходимости банки в любой момент могут получить поддержку благодаря постоянным инструментам рефинансирования.

"Национальный банк готов успокоить валютный рынок, при необходимости и прибегая к валютным интервенциям для сглаживания курсовых колебаний, как делал это на прошлой неделе и ежедневно на этой неделе. Сегодня мы имеем достаточный запас прочности: международные резервы Украины превышают 26 млрд долларов", – отметили в НБУ.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабинет министров Украины на своем заседании 11 марта принял несколько решений, которые должны не допустить распространения в Украине коронавируса COVID-19. Среди этих решений — общенациональный карантин, который продлится три недели — с 12 марта до 3 апреля.

Напомним, масштабы и стремительность распространения коронавирусной инфекции в мире дает все основания, чтобы охарактеризовать происходящее уже не как эпидемию, а как пандемию COVID-19.

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