Нацбанк упростил выдачу лицензий на переводы в гривне

/ Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ), отменивший ранее сразу несколько ограничений для бизнеса, упростил порядок выдачи небанковским учреждениям лицензий на денежные переводы в национальной валюте без открытия счетов. Новшество вступило в силу с 15 ноября, сообщила пресс-служба НБУ.

В частности, НБУ отменил обязательное согласование внутренних правил о переводе денег.

"Отныне в пакете документов для получения лицензии вместо внутренних правил о переводе средств будет подаваться информационная справка об условиях и порядке предоставления небанковским учреждением услуг по переводу средств в форме опросника по установленному образцу", – сообщили в НБУ.

Реклама

Нацбанк отмечает, что такая форма "более понятна и прозрачна для заявителя". Кроме того, на ее подготовку и обработку потребуется меньше времени. В Нацбанке уточнили, что внутренние правила перевода денег становятся документом исключительно внутреннего пользования небанковского учреждения. Они разрабатываются и утверждаются до начала предоставления услуг по переводу средств.

Напомним, ранее НБУ предоставил возможность "Укрпочте" переоформить генеральную лицензию на осуществление валютных операций в упрощенном порядке. Дело в том, что в феврале 2019 года Нацбанк расширил перечень валютных послаблений для бизнеса, населения и банков.

Подробнее о валютных правилах в Украине читайте на сайте "Сегодня" в материале "Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев". Также узнавайте о новшествах из видео:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама