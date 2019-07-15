Сделать стартовой
25,76
28,99
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

НБУ активно покупает валюту на межбанке: сумма преодолела психологическую отметку

15 июля, 15:27

На прошлой неделе Нацбанк только покупал валюту, продаж не было

Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе (8-12 июля) купил 138,5 млн долларов на межбанковском валютном рынке, а неделей ранее – 321,2 млн долларов. Данные обнародованы на сайте регулятора.

НБУ активно покупает валюту в течение всего периода с начала года, и общая сумма уже преодолела психологическую отметку в 2 млрд долларов.

Продажа валюты на прошлой неделе, как и в течение предыдущих пяти недель, не осуществлялась.

Отметим, что с начала 2019 года Нацбанк продавал валюту в течение шести недель: со 2 по 4 января (24,33 млн долларов), с 8 по 11 января (30 млн долларов), с 4 по 8 февраля (3 млн долларов), с 11 по 15 марта (109,5 млн долларов), с 1 по 5 апреля (21,6 млн долларов) и с 27 по 31 мая (43 млн долларов). Общая сумма продажи валюты составила 231,43 млн долларов.

Таким образом, с начала 2019 года регулятор купил на межбанке почти на 1,87 млрд долларов больше, чем продал (чистая покупка).

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в первом и втором кварталах 2019 года план НБУ по покупке валюты в день на межбанке для наращивания международных резервов составлял 15 млн долларов, а в апреле регулятор повысил его до 20 млн долларов. Такой план установлен на второй и третий кварталы 2019 года.

По итогам 2018 года Украина нарастила международные резервы до пятилетнего максимума – к 1 января этого года они достигли 20,82 млрд долларов, а к июлю составляли 20,64 млрд долларов.

Журналисты "Сегодня" ранее разбирались, где покупать доллары и как проверять их подлинность. Подробнее смотрите в сюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег НБУ, валюта, межбанк

Вы сейчас просматриваете новость " НБУ активно покупает валюту на межбанке: сумма преодолела психологическую отметку". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каким будет курс доллара через неделю: эксперт озвучил прогноз

9 июля, 16:50

Гривня на межбанке стала падать, но у украинской валюты еще есть потенциал

Нацбанк скупает валюту, а доллар падает: эксперты объяснили ситуацию

9 июля, 09:23

Политика НБУ должна способствовать кредитованию бизнеса, напомнили специалисты

НБУ в семь раз увеличил покупку валюты на межбанке

8 июля, 12:41

На прошлой неделе Нацбанк только покупал валюту, продаж не было

Доллар бьет антирекорды: итоги дня на межбанке

4 июля, 16:48

Стоимость американской валюты вновь опустилась

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы

И. Маск опубликовал слово «Ethereum» и поднял на уши подписчиков

Когда крестить новорожденного

"Это больше, чем любовь": MONATIK о знакомстве с женой

Отеки: как с ними бороться

Чем правильно закрывать углеводное окно после тренировки

Полезные советы любителям утренних пробежек

Как поднять иммунитет ребенка в домашних условиях

Красивая фигура требует: бег+сыр моцарелла для похудения

15 красавиц российского кино

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

Вчера, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

13 июля, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

13 июля, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Продукт, спасающий от рака и диабета
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь