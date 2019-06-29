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НБУ обновит требования к регистрации участников платежных систем

29 июня, 06:06

Среди них – упрощение требований к правилам платежных систем

Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) планирует усовершенствовать требования к регистрации платежных систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры. Об этом информирует пресс-служба регулятора.

В частности, речь идет об:

  • обновлении порядка представления документов в НБУ, предусматривающее возможность их представления в виде электронных документов с квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, электронных копий оригиналов документов на бумажных носителях, а также документов на бумажных носителях;
  • упрощении требований к правилам платежных систем, платежными организациями которых являются резиденты, которые подаются в НБУ для регистрации этих платежных систем;
  • актуализации требований к участникам платежных систем, платежными организациями которых являются резиденты / нерезиденты;
  • детализации требований регулятора по регистрации косвенного участника платежной системы, платежной организацией которой является резидент;
  • возможности получения дубликата свидетельства о согласовании правил / изменений в правилах платежной системы-резидента и регистрационного свидетельства, удостоверяющего регистрацию договора / изменений в договор об участии в международной платежной системе-нерезиденте, в случае их потери или повреждения;
  • усовершенствовании порядка согласования условий и порядка деятельности оператора услуг платежной инфраструктуры.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, по данным НБУ, финансовый сектор в Украине находится в очень благоприятных условиях, а системные риски упали до исторического рекорда

Кроме того, с 19 июня украинскому бизнесу не приходится в обязательном порядке продавать валюту Нацбанку.

При этом сообщалось, что по итогам мая объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины уменьшился на 0,7% – до 349,6 млрд грн.


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Тег НБУ, платежные системы

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