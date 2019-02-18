Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

НБУ пополнил резервы на межбанке: названа сумма

Сегодня, 14:01

На прошлой неделе регулятор покупал валюту на межбанковском валютном рынке, но не продавал

Фото: пресс-центр НБУ
НБУ пополнил резервы на межбанке: названа сумма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aa5/bf2/5c5aa5bf2f6b7.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aa5/bf2/5c5aa5bf2f6b7.jpeg Финансы На прошлой неделе регулятор покупал валюту на межбанковском валютном рынке, но не продавал

Национальный банк Украины со 2 января по 15 февраля купил на межбанковском валютном рынке на 350,6 млн долларов больше, чем продал.

По данным регулятора, на прошлой неделе (11-15 февраля) НБУ купил 25 млн долларов и не продавал валюту.

Ранее сообщалось, что в первом и втором кварталах 2019 года Нацбанк планирует покупать по 15 млн долларов в день на межбанке для наращивания международных резервов.

Напомним, по итогам 2018 года Украина нарастила международные резервы до пятилетнего максимума – к 1 января этого года они достигли 20,8 млрд долларов.

 

 

НБУ также сообщал, что платежный баланс страны 2018 года сведен с профицитом 2,9 млрд долларов, что обусловило рост международных резервов.

Сразу после поступления первого транша stand-by Нацбанк 21 декабря 2018 года отчитался о росте резервов до 20,1 млрд долларов, что также стало максимумом за пять лет:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег НБУ, валюта, золотовалютные резервы, межбанк, резервы

Вы сейчас просматриваете новость " НБУ пополнил резервы на межбанке: названа сумма". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Курс доллара в Украине подскочил еще выше

Сегодня, 08:31

Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

Назван ТОП-5 стран-лидеров по денежным переводам в Украину

14 февраля, 13:07

Наибольший объем денег поступил в Украину из США, он составил 17% от общей суммы

Украинцы стали больше зарабатывать на… монетах

14 февраля, 07:51

Памятные и инвестиционные монеты НБУ как альтернатива банковским депозитам

Названа основная задача украинских банков на 2019 год

12 февраля, 18:43

По словам Якова Смолия, украинские банки не работают в полную силу

Чего не хватает в организме если тянет на сладкое

Украину ждут кардинальные изменения - астролог Влад Росс

Как любовница Януковича жила в Киеве: опубликованы фото и видео

Вакарчук: моя цель - третья революция

РФ вскоре получит суперпартию гробов: мрачный прогноз блогера

Басков не узнал подросшего сына, которого не видел более 10 лет

Путин сдался: отдаст часть России, чтобы ослабить санкции

Патриоты Украины устроили смелую акцию в оккупированном Донецке

Китай пал, на очереди РФ. США отправили в нокаут экономику КНР

Украинцев пересадят на иранские автомобили
Загрузка...

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Сегодня, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

Вчера, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

Вчера, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

16 февраля, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

В сети скандал из-за победителей Нацотбора на Евровидение 2019

Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке