НБУ пополнил резервы на межбанке: названа сумма
На прошлой неделе регулятор покупал валюту на межбанковском валютном рынке, но не продавал
Национальный банк Украины со 2 января по 15 февраля купил на межбанковском валютном рынке на 350,6 млн долларов больше, чем продал.
По данным регулятора, на прошлой неделе (11-15 февраля) НБУ купил 25 млн долларов и не продавал валюту.
Ранее сообщалось, что в первом и втором кварталах 2019 года Нацбанк планирует покупать по 15 млн долларов в день на межбанке для наращивания международных резервов.
Напомним, по итогам 2018 года Украина нарастила международные резервы до пятилетнего максимума – к 1 января этого года они достигли 20,8 млрд долларов.
НБУ также сообщал, что платежный баланс страны 2018 года сведен с профицитом 2,9 млрд долларов, что обусловило рост международных резервов.
Сразу после поступления первого транша stand-by Нацбанк 21 декабря 2018 года отчитался о росте резервов до 20,1 млрд долларов, что также стало максимумом за пять лет:
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