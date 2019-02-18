НБУ пополнил резервы на межбанке: названа сумма

На прошлой неделе регулятор покупал валюту на межбанковском валютном рынке, но не продавал

Фото: пресс-центр НБУ

НБУ пополнил резервы на межбанке: названа сумма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aa5/bf2/5c5aa5bf2f6b7.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aa5/bf2/5c5aa5bf2f6b7.jpeg 2019-02-18T14:01:00+02:00 Финансы На прошлой неделе регулятор покупал валюту на межбанковском валютном рынке, но не продавал

Национальный банк Украины со 2 января по 15 февраля купил на межбанковском валютном рынке на 350,6 млн долларов больше, чем продал.

По данным регулятора, на прошлой неделе (11-15 февраля) НБУ купил 25 млн долларов и не продавал валюту.

Ранее сообщалось, что в первом и втором кварталах 2019 года Нацбанк планирует покупать по 15 млн долларов в день на межбанке для наращивания международных резервов.

Напомним, по итогам 2018 года Украина нарастила международные резервы до пятилетнего максимума – к 1 января этого года они достигли 20,8 млрд долларов.

НБУ также сообщал, что платежный баланс страны 2018 года сведен с профицитом 2,9 млрд долларов, что обусловило рост международных резервов.

Сразу после поступления первого транша stand-by Нацбанк 21 декабря 2018 года отчитался о росте резервов до 20,1 млрд долларов, что также стало максимумом за пять лет:

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