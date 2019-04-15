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НБУ пополнил валютные резервы на межбанке: названа сумма

Сегодня, 13:53

На прошлой неделе Нацбанк только покупал валюту, продаж не было

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе (8-12 апреля) купил 56,5 млн долларов на межбанковском валютном рынке, тогда как неделе ранее – 140 млн долларов. Данные обнародованы на сайте регулятора.

При этом продажа валюты не осуществлялась.

Стоит отметить, что с начала 2019 года Нацбанк продавал валюту в течение пяти недель: со 2 по 4 января (24,33 млн долларов), с 8 по 11 января (30 млн долларов), с 4 по 8 февраля (3 млн долларов), с 11 по 15 марта (109,50 млн долларов) и с 1 по 5 апреля (21,6 млн долларов). Общая сумма продажи валюты составила 188,43 млн долларов.

НБУ активно покупает валюту в течение всего периода с начала года. Общая сумма достигла 988,1 млн долларов.

В результате с начала 2019 года регулятор купил на межбанке на 799,67 млн долларов больше, чем продал.

Ранее сообщалось, что в первом и втором кварталах 2019 года НБУ планирует покупать по 15 млн долларов в день на межбанке для наращивания международных резервов.

По итогам 2018 года Украина нарастила международные резервы до пятилетнего максимума – к 1 января этого года они достигли 20,82 млрд долларов. К апрелю они сократились до 20,63 млрд долларов.

Ранее аналитики прогнозировали, как может меняться курс в течение всего года и сколько будет стоить доллар к концу 2019-го:

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Тег НБУ, межбанк, резервы, Национальный банк

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